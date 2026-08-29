Mỹ nhân Hàn giảm 13 kg nhờ tích cực đi bộ

Cô giảm cân để tạo diện mạo phù hợp hơn với nhân vật Yoon No-a, một nhân viên văn phòng, trong bộ phim mới Tomorrow I'll Go to Work!, theo StarNews. Trước đó, Kang Mina vốn có gương mặt bầu bĩnh, đường nét mềm mại và từng gắn với hình ảnh nữ sinh trẻ trung từ thời hoạt động cùng I.O.I và gugudan.

Kang Mina giảm cân để phù hợp với tạo hình nhân vật trong bộ phim mới. Ảnh: StarNews

Người đẹp tiết lộ không thích tập thể dục. Thay vì theo đuổi những buổi tập cường độ cao, nữ diễn viên tăng vận động vào những ngày nghỉ và đi bộ nhiều hơn. Về chế độ ăn, Kang Mina ưu tiên các bữa đơn giản, gồm ức gà áp chảo với dầu olive, salad và một ít trái cây vào buổi sáng; cơm gạo lứt ăn kèm salad hoặc cháo bí ngô cho bữa trưa; bữa tối thường nhẹ với canh rong biển. Cô hạn chế đồ ngọt, tinh bột, tránh ăn khuya và thay nước ngọt bằng nước khoáng có gas.

Hoạt động thể chất không chỉ là thời gian dành cho chạy bộ, nâng tạ hay các lớp tập. Những việc như đi bộ đến nơi làm việc, leo cầu thang, làm việc nhà, đứng dậy thường xuyên hay chủ động đi thêm vài phút đều làm tăng mức tiêu hao năng lượng trong ngày. Các hoạt động không được xem là buổi tập thường được gọi chung là vận động không tập luyện. Với người vốn có công việc ít vận động hoặc dành nhiều giờ ngồi một chỗ, những thay đổi nhỏ lặp lại mỗi ngày có thể tạo ra khác biệt đáng kể về tổng lượng vận động.

Trước khi giảm cân, Kang Mina có vóc dáng tròn trịa, gương mặt bầu bĩnh, duy trì hình ảnh đáng yêu, trẻ trung nên thường được giao đóng các vai học sinh. Ảnh: Newsen

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hoạt động thể chất làm tăng lượng calo cơ thể sử dụng. Khi kết hợp vận động với việc điều chỉnh lượng calo nạp vào, cơ thể có thể tạo ra thâm hụt năng lượng cần thiết để giảm cân.

Đi bộ có thể giúp giảm cân nhưng không nên xem là yếu tố duy nhất. Một trong những ưu điểm lớn nhất của đi bộ là tính bền vững. Nhiều người có thể duy trì 30-60 phút đi bộ hoặc chia thành nhiều quãng ngắn trong ngày, dễ hơn nhiều so với việc bắt đầu bằng các bài tập cường độ cao. CDC khuyến nghị người trưởng thành nên thực hiện ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần, tương đương khoảng 30 phút trong 5 ngày. Đi bộ nhanh là một trong những hình thức vận động đáp ứng tiêu chí này. Tuy nhiên, mỗi người có thể cần mức hoạt động khác nhau để duy trì cân nặng, tùy chế độ ăn và đặc điểm cơ thể.

Với mục tiêu giảm cân, vận động và dinh dưỡng nên đi cùng nhau. Một tổng quan và phân tích tổng hợp công bố trên CDC cho thấy các chương trình can thiệp kết hợp hoạt động thể chất và dinh dưỡng giúp giảm cân hiệu quả hơn so với nhóm đối chứng. Trong các nghiên cứu được phân tích, sự kết hợp nhiều thay đổi lối sống tạo hiệu quả rõ hơn việc chỉ trông chờ vào một yếu tố đơn lẻ.

Thay vì chờ đến một buổi tập chính thức, người muốn kiểm soát cân nặng có thể áp dụng nguyên tắc đơn giản của Kang Mina: chủ động vận động nhiều hơn trong những khoảng thời gian vốn ít hoạt động.

Một số cách dễ thực hiện gồm:

- Đi bộ 10-15 phút sau bữa ăn.

- Xuống xe sớm hơn một điểm và đi bộ phần đường còn lại.

- Ưu tiên cầu thang bộ nếu sức khỏe cho phép.

- Đứng dậy và đi lại vài phút sau 30 phút ngồi.

- Tăng số bước chân vào ngày không tập.

- Đi bộ khi nghe điện thoại hoặc thực hiện những việc không cần ngồi.

Lợi ích của cách tiếp cận này là không tạo áp lực phải tập thật nặng ngay từ đầu. Với nhiều người, một thói quen vừa sức nhưng được duy trì trong nhiều tháng có thể thực tế hơn việc tập cường độ cao trong vài tuần rồi bỏ cuộc.

Đi thêm vài bước, đi bộ nhiều hơn vào ngày nghỉ và giảm thời gian bất động nghe có vẻ nhỏ nhưng khi trở thành thói quen, những thay đổi này có thể góp phần cải thiện mức tiêu hao năng lượng mỗi ngày. Kết hợp với chế độ ăn phù hợp, giấc ngủ đầy đủ và tập luyện sức mạnh khi có thể, đây là cách kiểm soát cân nặng thực tế và dễ duy trì hơn với nhiều người.

Kang Mina từng từ chối tái hợp cùng các thành viên I.O.I để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp diễn xuất, theo đuổi mục tiêu khẳng định bản thân với tư cách một diễn viên thay vì hoạt động âm nhạc. Ảnh: Instagram kangmina

Kang Mina, sinh năm 1999, là ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc, được biết đến sau khi tham gia chương trình sống còn Produce 101 và ra mắt cùng nhóm nhạc dự án I.O.I. Sau đó, cô tiếp tục hoạt động với nhóm Gugudan trước khi tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất. Kang Mina ghi dấu ấn qua các phim School 2017, Hotel del Luna, My Roommate Is a Gumiho, Business Proposal và Café Minamdang.