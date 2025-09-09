Gương mặt Park Min Young biến dạng vì giảm cân: Hệ lụy sức khỏe đáng lo ngại

Diện mạo khác lạ của Park Min Young khi tham dự sự kiện hôm 3/9. Ảnh chụp màn hình

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới và các sự kiện trong những ngày đầu tháng 9, Park Min Young khiến công chúng bất ngờ với diện mạo khác lạ. Nữ diễn viên vốn được mệnh danh là "nữ thần dao kéo" của Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung, nay lại gây sốc bởi khuôn mặt hóp lại, hốc hác, đôi mắt trũng sâu, gò má lộ rõ. Thay vì thần thái tươi tắn quen thuộc, cô trông mệt mỏi và thiếu sức sống, khiến nhiều khán giả thậm chí không thể nhận ra.

Loạt hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội lập tức dấy lên tranh cãi. Không ít người bày tỏ sự thương cảm, cho rằng Park Min Young đã đánh mất vẻ đẹp đỉnh cao chỉ vì giảm cân quá đà. Một số ý kiến khác lo ngại tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cô. Có fan thẳng thắn: "Đây không còn là đẹp nữa, mà là dấu hiệu cảnh báo cơ thể kiệt sức".

Nữ diễn viên để lộ thân hình gầy gò, hốc hác vì giảm cân quá mức. Ảnh: Chosun Sports

Trường hợp của Park Min Young phản ánh mặt trái của việc chạy theo tiêu chuẩn "càng gầy càng đẹp" trong showbiz Hàn. Khi mỡ dưới da biến mất, gương mặt không còn sự đầy đặn, các đường nét trở nên khắc khổ, già nua hơn tuổi thật. Thậm chí, hình ảnh của nữ diễn viên còn bị nghi ngờ là biến dạng do phẫu thuật thẩm mỹ, dù nguyên nhân chủ yếu được cho là giảm cân quá mức.

Tiến sĩ Sarah Brewer, chuyên gia dinh dưỡng tại Anh, cho biết: "Nhiều người nghĩ giảm càng nhiều cân thì càng đẹp, nhưng cơ thể cần một tỷ lệ mỡ tối thiểu để duy trì chức năng sống. Khi bạn ép cân quá mức, nội tạng sẽ bị ảnh hưởng trước tiên, dẫn đến mệt mỏi, suy nhược và tăng nguy cơ bệnh tim mạch".

Một số vấn đề có thể gặp phải khi giảm cân quá mức

Mất cơ bắp, giảm sức bền

Khi chế độ ăn thiếu dinh dưỡng hoặc cắt giảm quá nhiều calo, cơ thể không chỉ tiêu hao mỡ mà còn phá vỡ khối cơ để lấy năng lượng. Hệ quả là cơ bắp teo nhỏ, sức bền giảm sút, khiến người trong cuộc thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải và khó duy trì hoạt động thể chất hằng ngày.

Ảnh hưởng đến hệ xương khớp

Cơ bắp vốn có vai trò như lớp "đệm" bảo vệ xương. Khi khối lượng cơ suy giảm, nguy cơ gãy xương, chấn thương do té ngã hay vận động mạnh sẽ tăng cao. Tình trạng loãng xương cũng dễ xuất hiện hơn ở những người duy trì cân nặng thấp trong thời gian dài.

Rối loạn nội tiết và sinh sản

Thiếu cân lâu dài có thể làm rối loạn hormone. Ở phụ nữ, điều này dẫn đến mất kinh nguyệt, giảm khả năng sinh sản, nguy cơ vô sinh. Ở nam giới, testosterone suy giảm khiến cơ thể yếu ớt, giảm ham muốn và khó duy trì sức khỏe sinh lý.

Suy giảm miễn dịch

Hệ miễn dịch cần vitamin, khoáng chất và protein để duy trì hoạt động. Khi ăn kiêng cực đoan, cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến giảm khả năng chống lại bệnh tật. Người giảm cân quá mức thường dễ cảm lạnh, nhiễm trùng và hồi phục chậm sau ốm đau.

Tổn hại đến tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc giảm cân quá nhanh có thể gây hạ huyết áp, nhịp tim chậm bất thường và rối loạn nhịp tim. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong nếu tình trạng thiếu cân kéo dài.

Tác động đến tinh thần và nhan sắc

Người gầy quá mức thường đối diện với tình trạng thiếu năng lượng, khó tập trung, dễ cáu gắt hoặc rơi vào lo âu, trầm cảm. Về ngoại hình, khuôn mặt hóp, làn da chùng nhão, tóc gãy rụng khiến họ trông già nua, mất đi sức sống. Đó là lý do nhiều khán giả nhận xét Park Min Young đã đánh mất vẻ đẹp tươi tắn vốn có sau khi giảm cân quá nhiều.

Chuyên gia dinh dưỡng thể thao Cynthia Sass (Mỹ) nhấn mạnh: "Điều quan trọng không phải là con số trên cân, mà là chất lượng dinh dưỡng. Ăn uống thiếu cân bằng sẽ khiến da sạm, tóc gãy rụng và tinh thần suy sụp. Giảm cân lành mạnh cần dựa trên chế độ ăn đủ chất, kết hợp vận động hợp lý và giấc ngủ đầy đủ".

Park Min Young sinh năm 1986, nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Thư ký Kim sao thế?, City Hunter hay Her Private Life. Cô từng được mệnh danh là "nữ thần dao kéo" bởi vẻ đẹp sau phẫu thuật thẩm mỹ được đánh giá tự nhiên và hài hòa, giúp sự nghiệp thăng hoa. Trong suốt nhiều năm, Park Min Young giữ vững hình ảnh rạng rỡ, trẻ trung và luôn nằm trong top những mỹ nhân được yêu thích nhất K-drama.

Thời gian gần đây, Park Min Young thường xuất hiện với gương mặt hóp, mắt trũng sâu, thần sắc mệt mỏi. Trước đó, để hóa thân trong bộ phim My Husband Got a Family, cô từng tiết lộ đã giảm cân xuống chỉ còn 37 kg. Việc giảm cân quá mức khiến gương mặt mất đi sự đầy đặn, khiến nhan sắc thay đổi rõ rệt, kém rạng rỡ hơn so với thời kỳ đỉnh cao. Điều này không chỉ khiến khán giả tiếc nuối mà còn làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.