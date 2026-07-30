Loạt xiêm y khoe dáng bốc lửa của Hà Anh ở Maldives

Hà Anh cùng ông xã Olly Dowden và hai con vừa tận hưởng kỳ nghỉ 5 ngày tại vùng biển Ấn Độ Dương nhân kỷ niệm 10 năm kết hôn. Cô tiết lộ gia đình lưu trú lại resort cao cấp Club Med Kani, chi phí chuyến đi lên tới 300 triệu đồng nhưng thấy "đắt xắt ra miếng".

Để thêm nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, chân dài 44 tuổi chọn những trang phục nhiều khoảng hở, đậm tinh thần mùa hè, trong đó ấn tượng nhất là mẫu váy xuyên thấu do Lý Quí Khánh thiết kế riêng.

Trò chuyện với Ngôi Sao, nhà tạo mốt 9X cho biết đây là dấu mốc một thập kỷ kết hôn của đàn chị thân thiết nên anh chọn phom dáng tựa đầm cưới nhưng phù hợp khung cảnh đại dương bao la. Lý Quí Khánh sử dụng chất liệu ren bởi Hà Anh thích phong cách nữ tính và loại vải này đại diện cho sự quyến rũ, mềm mại của phụ nữ.

"Ông bà ta hay nói 'tốt khoe xấu che'. Chị ấy có body cực phẩm, vì vậy tôi làm váy xuyên thấu để tôn đường cong và thấy được bộ bikini bên trong, mang lại nét mong manh bên bờ biển. Tôi rất yêu mến chị Hà Anh nên cảm hứng luôn sẵn có, không mất nhiều thời gian thiết kế, chỉ cần cơ hội để tạo nên chiếc đầm thôi", tác giả bày tỏ.

Ngoài ra, bà mẹ hai con chuẩn bị không ít xiêm y bay bổng, cắt khoét táo bạo nhằm phô diễn lợi thế hình thể. Loạt váy áo đến từ thương hiệu của những người bạn gắn bó như học trò Thảo Nhi Lê, Lydie Vũ, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn, Katy Nguyễn...

Hà Anh ưu tiên bảng màu nhẹ nhàng như xanh nhạt, vàng, tím lilac hay họa tiết sinh động, phù hợp không khí mùa hè trên biển.

Với trang phục ban ngày, người đẹp chọn kiểu dáng gọn gàng, năng động để thuận tiện di chuyển, chạy nhảy cùng các con. Khi ăn tối, cô đổi sang hình ảnh thướt tha hơn với chất liệu lụa satin, chiffon lãng mạn.

"Quá trình chuẩn bị trang phục cho bản thân lẫn gia đình không tốn nhiều thời gian bởi tôi là bà mẹ thích con diện đẹp, luôn mua sắm đầy đủ quần áo các bé theo tiêu chí vải mềm, thoáng mát, kiểu dáng thoải mái, dễ vận động", Hà Anh chia sẻ với Ngôi Sao.

Nàng mẫu Hà thành thích tổ ấm nhỏ mặc đồ màu sắc hài hòa nhưng thiết kế khác nhau để mỗi thành viên toát lên cá tính riêng.

Hà Anh được nhiều khán giả khen "body như chưa từng sinh nở" khi diện monokini khoét hông cao, làm nổi bật đường cong nuột nà.

Trong khi đó, bikini phóng khoáng giúp hot mom 8X phô diễn tối đa vùng bụng phẳng lỳ và vòng một bốc lửa.

Hà Anh sinh năm 1982 tại Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, đoạt danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Cô tham gia nhiều show truyền hình thực tế, làm huấn luyện viên chương trình The Next Gentleman mùa đầu tiên, đưa học trò Minh Khắc lên vị trí á quân. Bà mẹ hai con cũng làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2022, Miss Global 2023, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024...

Hà Anh và ông xã ngoại quốc Olly Dowden quen biết rồi yêu nhau từ năm 2014. Sau một năm phát triển tình cảm, Olly cầu hôn người đẹp Việt. Họ tổ chức lễ cưới vào 2016 và đón con gái Myla sau đó hai năm. Tháng 5/2024, vợ chồng Hà Anh có thêm con trai Luca.

Ảnh: NVCC