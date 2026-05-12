Ngọc Huyền: “Tôi thoải mái khi được gọi là cháu dâu NSƯT Chí Trung”

Sau khi kết hôn vào đầu năm 2024, Ngọc Huyền vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và giữ nhịp làm nghề nghiêm túc. “Dưới ô cửa sáng đèn” – bộ phim giờ vàng sắp lên sóng trong tháng 5 – đánh dấu dự án thứ hai của nữ diễn viên kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Trong phim, Ngọc Huyền vào vai Ngọc Vân – cô gái xinh đẹp, thích sống phông bạt, màu mè và thường xuyên khiến gia đình rơi vào rắc rối tài chính vì tính cách bốc đồng. Đây cũng là vai diễn có nhiều phân đoạn tình cảm với nhân vật Viết Bằng do diễn viên Hoàng Du Ka đảm nhận.

Diễn viên Ngọc Huyền

“Tôi không đóng cảnh nóng, còn cảnh hôn thì không hôn đắm đuối”

Chia sẻ với PV, Ngọc Huyền cho biết hôn nhân khiến cô trưởng thành, điềm tĩnh hơn trong suy nghĩ lẫn cách làm nghề. Tuy nhiên, việc đã lập gia đình cũng khiến cô áp lực hơn khi phải thực hiện những cảnh quay thân mật trên màn ảnh.

Nữ diễn viên cho biết bản thân luôn tự đặt ra giới hạn nhất định trong công việc. Sau khi kết hôn, cô không nhận những cảnh quay quá táo bạo và cũng tiết chế tối đa các phân đoạn tình cảm quá mãnh liệt với bạn diễn.

“Nguyên tắc của tôi là không đóng cảnh nóng. Còn cảnh hôn thì được, nhưng không hôn đắm đuối. Tôi rất hạn chế điều đó”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Ngọc Huyền, dù ông xã luôn tôn trọng công việc của vợ và chưa bao giờ cấm cản chuyện đóng phim, cô vẫn có những áp lực riêng mỗi khi đứng trước các cảnh quay thân mật. Nữ diễn viên cho biết cô thường tự đặt mình vào vị trí của chồng để suy nghĩ liệu đối phương sẽ cảm thấy thế nào khi xem những phân đoạn ấy trên màn ảnh.

Ngọc Huyền trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn"

“Dù biết chồng thông cảm, tôi vẫn thấy rất ngại. Mình phải đặt mình vào vị trí của anh ấy để suy nghĩ: ‘Cảnh này lên phim chồng có ghen không? Nếu mình là anh ấy, liệu mình có dễ dàng thông cảm cho vợ đi đóng cảnh thân mật như vậy không?’”, cô nói.

Một trong những phân đoạn gây chú ý trong “Dưới ô cửa sáng đèn” là cảnh hôn giữa Ngọc Huyền và diễn viên Hoàng Du Ka. Điều thú vị là cảnh quay này hoàn toàn không có trong kịch bản ban đầu mà được đạo diễn thêm vào ngay tại trường quay.

Ngọc Huyền kể lúc thực hiện cảnh quay, cả cô và bạn diễn đều khá ngượng ngùng vì ngoài đời vốn xem nhau như anh em thân thiết. “Bình thường ở ngoài, tôi với anh Hoàng toàn trêu đùa nhau, gọi nhau là ‘bro’. Đến lúc vào set lại phải hôn ‘chụt’ một cái nên vô cùng bỡ ngỡ”, cô chia sẻ.

Ngọc Huyền bên đạo diễn Trịnh Lê Phong và diễn viên Hoàng Du Ka

Do phải quay nhiều góc máy khác nhau, cảnh này được thực hiện tới vài lần mới hoàn thành. Sau khi quay xong, nữ diễn viên cũng không chủ động kể ngay với chồng mà muốn để anh bất ngờ khi xem phim.

“Tôi nghĩ chồng sẽ rất thông cảm, chỉ là bản thân tôi tự đặt áp lực cho mình thôi”, cô nói thêm.

Yêu 4 tháng đã cưới, được chồng “cảm hóa” tính hay ghen

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện nghề, cuộc sống hôn nhân của Ngọc Huyền cũng nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Đầu năm 2024, nữ diễn viên kết hôn với ông xã Duy Minh sau thời gian ngắn tìm hiểu. Chồng cô sinh năm 2000, từng du học Australia và hiện làm kinh doanh tại Hà Nội.

Ngọc Huyền cho biết cô quyết định kết hôn vì cảm xúc và sự chân thành chứ không đặt nặng vấn đề vật chất. Thời điểm mới quen, cô thậm chí còn bận rộn và có thu nhập tốt hơn chồng. Điều khiến nữ diễn viên rung động là sự kiên nhẫn và trách nhiệm của đối phương.

“Dù muộn thế nào anh ấy cũng đợi để đưa đón tôi đi làm về. Tôi nghĩ không phải ai cũng làm được điều đó”, cô kể.

Theo Ngọc Huyền, ông xã tuy ít tuổi hơn nhưng lại là người chín chắn, điềm tĩnh và sống rất trách nhiệm. Chính anh là người giúp cô thay đổi tính cách theo hướng trưởng thành hơn.

“Hồi mới yêu, tôi hay ghen linh tinh, nhưng chính chồng là người ‘cảm hóa’ tôi. Anh ấy luôn dạy tôi cách phải đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sau hai năm kết hôn, cô cho biết bản thân sống chậm lại, biết suy nghĩ đa chiều hơn thay vì phản ứng theo cảm xúc như trước. Nữ diễn viên quan niệm trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là sự trò chuyện và thấu hiểu.

“Khi có mâu thuẫn, chúng tôi sẽ đợi bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện tiếp. Vợ chồng tôi không bao giờ cãi nhau quá một ngày”, cô nói.

Thoải mái với danh xưng “cháu dâu NSƯT Chí Trung”

Bên cạnh sự đồng hành của chồng, Ngọc Huyền cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình chồng. Ông xã nữ diễn viên xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là nghệ sĩ piano và cũng là em gái của Chí Trung.

Nữ diễn viên cho biết cô không cảm thấy áp lực khi được khán giả gọi bằng danh xưng “cháu dâu NSƯT Chí Trung”, ngược lại còn thấy đó là cách gọi dễ thương. Theo cô, gia đình chồng có lối sống văn minh và luôn để con cái được sống đúng với cá tính riêng.

“Mẹ chồng tôi cực kỳ tâm lý, chưa bao giờ áp đặt con cái. Tôi may mắn vì gia đình chồng không quan trọng con dâu làm nghề gì, chỉ cần là người tốt”, cô chia sẻ.

Ngọc Huyền bên ông xã là cháu NSƯT Chí Trung

Ngọc Huyền cho biết từ ngày kết hôn, cô vẫn giữ nguyên tính cách sôi nổi, “tưng tửng” của mình mà không phải thay đổi để làm vừa lòng gia đình chồng. Mỗi lần cô có phim mới, cả nhà đều tổ chức ăn mừng để động viên tinh thần.

Cô cũng tiết lộ bản thân từng bất ngờ khi biết sẽ đóng phim cùng NSƯT Chí Trung trong dự án mới. Đến ngày định trang nhân vật, hai bác cháu mới ngỡ ngàng nhận ra cùng tham gia một bộ phim.

Trở lại màn ảnh với “Dưới ô cửa sáng đèn”, Ngọc Huyền tiếp tục theo đuổi dạng vai có màu sắc trẻ trung, nhí nhảnh – hình tượng từng giúp cô ghi dấu ấn với nhân vật Vân Vân trong “Thương ngày nắng về”.

Nữ diễn viên thừa nhận khán giả vẫn thường nhớ tới mình qua vai diễn này, nhưng cô không xem đó là áp lực quá lớn. Theo Ngọc Huyền, mỗi diễn viên đều có màu sắc riêng và điều quan trọng là phải biết làm mới bản thân trong chính sở trường của mình thay vì cố gồng để khác biệt.