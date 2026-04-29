Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với 3 outfit xuống phố

Ngọc Huyền không chỉ là "gương mặt thân quen" của phim giờ vàng VTV mà còn được biết đến là cháu dâu của NSƯT Chí Trung. Năm 2023, Ngọc Huyền kết hôn với Duy Minh - cháu họ của nam nghệ sĩ.

Sinh năm 1999, quê Ninh Bình (Nam Định cũ), Ngọc Huyền từng theo học ngành thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp – nền tảng giúp cô có gu thẩm mỹ tốt và cách phối đồ tinh tế. Điều này lý do vì sao mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên luôn mang đến cảm giác giác nhẹ nhàng, mong manh, vừa nữ tính vừa hiện đại.

Mới đây, nữ diễn viên khoe bộ ảnh xuống phố tối giản nhưng không đơn điệu.

Cô lựa chọn tông màu trung tính: trắng, kem, be, pastel,... thiết kế thương mại: váy voan, lụa,... phom nhẹ nhàng, tôn lên mảnh mai,... …giúp cô vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Đặc biệt, cách phối đồ của cô luôn có điểm chung: không quá đơn giản nhưng vẫn tỏa khí chất “tiểu thư".

Sau khi kết hôn với Duy Minh – cháu họ của NSƯT Chí Trung, phong cách của cô càng trưởng thành hơn, hướng đến sự chín chắn và tinh tế.

Một outfit khác được Ngọc Huyền hướng tới hình ảnh người phụ nữ trẻ hiện đại nhưng kín đáo. Những bộ trang phục như: Jumpsuit hoặc set đồ đơn sắc; Áo sơ mi mi mềm + quần sóc;... mix túi xách hàng hiệu tinh giản.

Không chỉ gói gọn trong hình ảnh diễn viên, Ngọc Huyền còn lại khoáng giả yêu thích bởi những khoảnh khắc khắc rất “nàng thơ”.

Váy dài cùng áo không tay mềm mại phối khăn quàng giả áo - một phong cách này mang đậm hơi hướng “nàng thơ Hàn Quốc” , tạo cảm giác thư thái, trong trẻo và đầy cảm hứng.

Trước khi nổi tiếng với phim ảnh, Ngọc Huyền từng làm mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang. Chính điều này giúp cô: Biết rõ chất liệu, phomstyle; Biết cách chọn trang phục phù hợp; Tạo hình ảnh cá nhân nhất. Dù xuất hiện ở sự kiện hay đời thường, cô luôn giữ hình ảnh chỉ chu, không bị “lệch tông”.