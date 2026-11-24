Nhã Phương dạo chơi ở Hồ Gươm, Hà Nội trong bức ảnh chia sẻ với khán giả vào tháng 11. Cô kết hợp áo trench cùng quần shorts, bốt cao tới gối và túi Louis Vuitton. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mùa thu năm ngoái, kiểu áo này từng được Hoa hậu Lương Thùy Linh lựa chọn với chất vải len mỏng trong chuyến đi châu Âu tháng 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Áo trench là một trong những thiết kế kinh điển của thời trang thế giới. Món đồ ra đời năm 1912 bắt nguồn từ mẫu áo tielocken Burberry thực hiện cho sĩ quan quân đội Anh. Theo Elle, sau chiến tranh, trench coat trở nên nổi tiếng khi được các huyền thoại diện trên màn bạc Hollywood, như Humphrey Bogart trong phim Casablanca, hay Audrey Hepburn với Breakfast at Tiffany's.

Theo Vogue, các phiên bản ngang hông đã xuất hiện rải rác từ thập niên 1990-2000, nhưng tới mùa Thu Đông 2023 mới thực sự bùng nổ nhờ giám đốc sáng tạo Daniel Lee của Burberry. Từ đó, Alexander McQueen, Loewe, Miu Miu và Dion Lee đồng loạt cắt xén phần thân dưới, giữ nguyên ve áo bản lớn và cầu vai. Thiết kế được dự báo là xu hướng hot của năm sau. Ảnh: Loewe

Vẻ tiện dụng của mẫu áo thu hút giới trẻ mua sắm. Ảnh: Instagram youdong2

Theo thống kê của WWW, ít nhất 21 thương hiệu lớn nhỏ đồng loạt tung ra các mẫu áo trench ngắn trong mùa lạnh năm nay, từ phân khúc bình dân như Gap, Zara, Mango, Cotton On đến trung cấp như Coach, Tommy Hilfiger, Acne Studios, Anine Bing, thay thế dần áo dáng dài truyền thống. Ảnh: Instagram bbyambi

Nhiều người yêu thích vì thiết kế tôn dáng, theo WWW. Gấu áo ở eo hoặc hông giúp kéo dài đôi chân, thích hợp cho mọi vóc dáng, nhất là người có chiều cao khiêm tốn. Ngoài ra, dáng ngắn còn dễ ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày như khi lái xe, đi làm. Ảnh: Instagram Nini

Theo Harper's Bazaar, trench coat ngắn lên ngôi để thích nghi khí hậu khi Trái đất ngày càng nóng lên. Các chuyên gia nhận xét phiên bản ngắn giúp áo toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên nét sang trọng của trench coat. Ảnh: Instagram victoria

Một chiếc áo kiểu dáng này có mức giá dao động tùy thuộc vào chất liệu kaki một lớp, vải dạ, da lộn hay da PU và phân khúc thương hiệu. Trên các sàn thương mại điện tử trong nước, áo được nhập từ Trung Quốc có giá bán từ 350.000 đến 750.000 đồng. Một số local brand tự sản xuất tại Việt Nam rao giá từ 900.000 đồng trở lên. Ảnh: Instagram mulbada

Bạn có thể phối áo với quần hoặc chân váy cạp cao đơn giản và không quá rộng. Tránh mặc quần cạp trễ thùng thình vì có thể khiến tổng thể trông thấp đi. Áo trench thường có màu be, phù hợp với denim xanh nhạt, quần trắng ngà hoặc đen để tạo nét thanh lịch. Bộ cánh có thể hoàn thiện cùng bốt cổ ngắn hoặc giày loafer với tất cao cổ để tạo nên vẻ cổ điển kiểu Anh. Ảnh: Instagram helentu