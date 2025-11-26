3 kiểu áo khoác sang chảnh đáng sắm về tủ

Trench coat

Không phải là xu hướng mới nhưng nhờ sự lên ngôi của phong cách old money, áo trench coat được hưởng ứng năm nay với nhiều biến tấu. Xuất phát từ chiếc áo khoác đi mưa, trench coat thành món đồ thời trang đồng hành cùng các cô gái trong mùa lạnh.

Trench coat dáng dài với với chất liệu khaki hoặc vải dù đứng phom, có thể dễ dàng mix cùng nhiều lớp layer bên trong và quần jeans, váy ngắn.

Ngoài tông màu nâu be, xám ghi quen thuộc, trench coat trắng cũng đang được ưa chuộng nhờ vẻ nhẹ nhàng, nữ tính.

Bên cạnh trench coat dáng dài quen thuộc, những thiết kế dáng lửng, dáng ngắn cũng được lòng nhiều tín đồ thời trang vì phù hợp với nhiều chiều cao, vóc dáng.

Áo cape

Nếu ưa chuộng phong cách nữ tính, tiểu thư, không thể bỏ qua xu hướng áo choàng cape đậm chất quý tộc. Mùa đông năm nay, kiểu mốt quen thuộc một thời tiếp tục rộ lên thành xu hướng.

Áo dạ tay cape tông màu trắng kem, trắng ngà giúp người mặc trông thanh lịch, sang chảnh đồng thời giữ ấm tốt cho cơ thể.

Khi diện áo choàng cape, bạn không cần kết hợp cầu kỳ vì chiếc áo vốn đã nổi bật. Bạn chỉ cần phối áo tay ôm, chân váy ôm dáng hoặc xòe nhẹ nhàng là đủ hoàn thiện diện mạo nữ tính.

Mốt áo cape kết hợp cùng chất liệu khaki đặc trưng của trench coat tạo nên sự mới mẻ, trẻ trung cho người mặc.

Áo da lộn

Không đơn thuần là chiếc áo mang dáng dấp của những cao bồi, áo da lộn đang đi vào đời sống hiện đại, trở thành món đồ giữ ấm tốt và vẫn thời trang.

Với những tông màu đặc trưng như da bò, nâu cà phê... áo da lộn phù hợp xu hướng năm nay, tôn da trắng sáng hơn.

Chất liệu da lộn được biến tấu trên nhiều phom dáng, từ những chiếc áo khoác lửng, áo măng tô dài đến blazer thanh lịch.

Nhiều sao Việt như Thiều Bảo Trang, Thiều Bảo Trâm... thường xuyên lăng xê mốt áo này.