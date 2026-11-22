MV "Vô lượng kiếp" của Hoàng Thùy Linh.

Vô lượng kiếp phát hành hôm 18/11, mượn câu chuyện nhân duyên qua muôn kiếp: Gặp gỡ, chờ đợi, gắn bó, chia lìa, để mỗi người hoàn thiện hơn ở kiếp sau. Hoàng Thùy Linh thay hơn 60 tạo hình, trong đó 54 bộ lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc, phần còn lại thể hiện cá tính và con người cô. MV được chuẩn bị trong sáu tháng, huy động hơn 300 người.

Với hình thức music gallery, phục trang hòa quyện vào tranh lẫn cảnh quay trực tiếp. 43 bức tranh do các họa sĩ trẻ ở nhiều vùng miền vẽ tay, từ những bố cục giàu tính trang trí đến núi rừng, làng bản và sinh hoạt thường ngày. Hoàng Thùy Linh ví MV như cuốn sách ảnh, càng lật giở càng như được nghe mọi người kể về những bộ đồ, lễ hội và bức tranh của họ.

Trang phục múa bóng rỗi là một trong bốn tạo hình khác biệt của video ca nhạc. Ở phút thứ 3:38 của video, Hoàng Thùy Linh múa bóng rỗi trong bộ đồ truyền thống xanh lá cây - màu cô yêu thích. Thủy Nguyễn và đội ngũ làm thiết kế này kết hợp áo dài, áo tứ thân với chân váy xòe, xử lý nhiều lớp chất liệu, thêu và khâu tay. Stylist Hoàng Ku cho biết đó là mẫu thiết kế anh thích nhất ở dự án lần này.

Trang phục múa bóng rỗi do nhà thiết kế Thủy Nguyễn thực hiện trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhóm mất ba tháng để nghiên cứu và hoàn thành những bộ cánh. Một nhóm chuyên tìm hiểu tư liệu để lấy cảm hứng từ hình ảnh của vũ công cung đình triều Nguyễn. Nhà thiết kế Lê Long học hỏi từ y phục các nữ vũ công trong lễ hội Katé của người Chăm, đem tới bộ đầm tay bồng họa tiết dân gian. Nhà thiết kế Đắc Thắng phát triển một chiếc váy cape có phom bao bọc, gợi những cánh hoa sen trắng, đem tới tạo hình thanh khiết.

Để có 60 mẫu thiết kế, nhóm đã tìm kiếm, thu thập và may mới gần trăm bộ. Từ ý tưởng chung của Hoàng Thùy Linh và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, anh cùng êkíp tra cứu trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam, tìm nguồn cung và kết nối với các nhà thiết kế, nghệ nhân, xưởng may, đơn vị sản xuất.

Nhóm cùng các nhà nghiên cứu, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, đến các làng xã, vùng sâu, vùng xa, lên những bản làng miền núi để gặp người dân, hỏi mua, mượn và nhờ chỉ dẫn cách mặc từng bộ. Quá trình tìm hiểu còn giúp họ biết thêm những bức tranh thờ có giá trị văn hóa, tín ngưỡng lâu đời, từ đó đưa vào sản phẩm âm nhạc một cách phù hợp.

Nhiều bộ trang phục cùng phụ kiện của dân tộc được đi mượn từ bản, thôn xóm vùng núi phía Bắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Khó khăn lớn nhất không nằm ở số lượng, mà nằm ở tính chất đặc biệt của từng bộ váy áo", Hoàng Ku nói. Có cộng đồng sở hữu hệ thống tư liệu phong phú, có cộng đồng đã mai một, tư liệu hạn chế. Với dự án này, anh ưu tiên chất liệu, màu sắc, phom dáng và chi tiết đặc trưng phù hợp với cảnh quay và thẩm mỹ chung, thay vì chọn chỉ vì trang phục đẹp.

Ngoài ra, những dáng áo quen thuộc của ba miền cũng góp mặt. Áo tứ thân với bốn tà, yếm và khăn vấn tạo dáng vẻ phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ. Áo bà ba lụa gắn với hình ảnh người miền Nam. Áo dài tím do nhà thiết kế Hà Cúc may riêng gợi vẻ kín đáo của người con gái Huế.

Stylist Hoàng Ku hỗ trợ Hoàng Thùy Linh trong hậu trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Có thể một số tạo hình chưa thể phản ánh đầy đủ hoặc chính xác so với truyền thống của từng cộng đồng. Nhưng chúng tôi hy vọng dự án sẽ tạo thêm sự tò mò, yêu thích và thôi thúc khán giả tìm hiểu sâu hơn về kho tàng văn hóa Việt Nam", Hoàng Ku nói.

Hoàng Ku (tên thật Nguyễn Mạnh Hoàng) sinh năm 1988 tại Hà Nội, hiện sinh sống và làm việc ở TP HCM. 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, anh xây dựng phong cách cho nhiều người nổi tiếng như Thanh Hằng, Hoàng Thùy Linh, Chi Pu, Lưu Hương Giang. Anh từng thực hiện váy áo cho Chi Pu tại chương trình Tỷ tỷ đạp gió 2023 ở Trung Quốc.

Vô lượng kiếp là đĩa đơn thứ hai trong album phòng thu thứ năm của Hoàng Thùy Linh, tiếp nối Thầy Dùi. Ca khúc tiếp tục mạch kết hợp thi ca với chất liệu văn hóa từng có trong Bánh trôi nước, Tứ phủ và Đánh đố. Tác phẩm hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).