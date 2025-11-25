Mix áo khoác dáng dài thời thượng như mỹ nhân Việt

Vào mùa lạnh, trench coat lại lên ngôi nhờ tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, dễ kết hợp hài hòa với nhiều kiểu trang phục để mang lại tổng thể thanh lịch, tôn dáng.

Diễn viên Khả Ngân được khen trẻ trung khi diện áo khoác dáng dài kèm sơ mi trắng và quần ôm nhẹ - công thức mix đơn giản nhưng hiệu quả, "ai mặc cũng đẹp".

Hồ Ngọc Hà hướng đến hình ảnh cá tính hơn và dùng áo dạ màu vàng mustard làm điểm nhấn trên set đồ trắng.

Khi chọn quần shorts, giọng ca Cây đèn thần tạo nên sự tương phản độc đáo ở tỷ lệ trang phục, đồng thời khai thác lợi thế cặp chân thon dài.

Á hậu Thảo Nhi Lê bổ sung nét kiêu kỳ bằng đôi boots da cổ cao tiệp màu áo len.

Trench coat màu camel hoặc các gam trung tính được nhiều quý cô ưa chuộng - trong đó có hoa hậu Đỗ Thị Hà - bởi nét thanh lịch đặc trưng và phù hợp không khí mùa lạnh.

Ca sĩ Lệ Quyên sử dụng loạt phụ kiện đắt đỏ gồm túi Louis Vuitton Capucines da cá sấu bạch tạng, đồng hồ Richard Mille và nhẫn kim cương cỡ lớn.

Chiếc áo khoác kẻ ô Burberry đã đủ nổi bật nên Kỳ Duyên hoàn thiện phong cách bằng những món đồ tối giản.

Trong khi đó, họa tiết monogram nhấn nhá trên áo đen giúp bộ cánh trơn màu của hoa hậu 29 tuổi thêm sinh động.

Người đẹp Hương Liên duyên dáng cùng xiêm y theo xu hướng monochrome.

Để tăng nét sang trọng cho phù hợp tính chất sự kiện, á hậu Tú Anh mặc trench coat kèm váy maxi xuyên thấu và giày cao gót mũi nhọn cổ điển.

Bra top đồng điệu giúp vẻ ngoài của người mẫu Thanh Hằng trở nên hấp dẫn, hiện đại hơn.