Minh Hằng gợi cảm ở tuổi 39

Minh Hằng vừa gây chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn, nóng bỏng trong loạt ảnh du lịch mới. Ở tuổi 39, nữ ca sĩ vẫn giữ phong cách trẻ trung, gợi cảm.

Minh Hằng diện bikini hồng pastel, kết hợp kính râm và phụ kiện đi biển đơn giản. Nữ ca sĩ tạo dáng tự nhiên, với các khung hình được thực hiện tại khu vực bãi biển.

Loạt ảnh nhanh chóng gây chú ý, nhận hàng nghìn lượt tương tác sau thời gian ngắn đăng tải. Bên dưới bài viết, khán giả để lại bình luận khen Minh Hằng giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung.

Trước đó, Minh Hằng được bạn bè chúc mừng sinh nhật tuổi 39 trong không khí ngập tràn niềm vui. Ở tuổi U40, ai cũng xin vía có da đẹp và sắc vóc tươi trẻ như "bé Heo" một thời.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, năng động và gợi cảm. Bên cạnh hình ảnh đời thường được chú ý, nữ ca sĩ cũng đang từng bước trở lại với âm nhạc và điện ảnh sau thời gian ưu tiên cho gia đình, con nhỏ.

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Cô được khán giả biết đến sau thành công của những bộ phim: "Gọi giấc mơ về", "Ngôi nhà hạnh phúc", "Giải cứu thần chết", "Vừa đi vừa khóc" và "Sắc đẹp ngàn cân". Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích.

Năm 2024, Minh Hằng tham gia "Chị đẹp đạp gió" và nhận được những lời khen ngợi với màn trình diễn tốt. Cuối cùng, cô lọt danh sách chị đẹp thành đoàn. Sau chương trình, cô tích cực đi diễn, ra mắt MV mới.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, từ trước đến nay, Minh Hằng là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô không chỉ được yêu thích với giọng ca cuốn hút cùng loạt vai diễn thú vị mà còn bởi làn da mịn màng, không tì vết.

Dù ở độ tuổi 39 nhưng Minh Hằng vẫn được đánh giá là giữ sự ổn định về nhan sắc, gu thời trang tinh tế, luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện.

(Ảnh: FB nhân vật)