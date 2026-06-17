'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39

Minh Hằng được bạn bè chúc mừng sinh nhật tuổi 39 trong không khí ngập tràn niềm vui. Ở tuổi U40, ai cũng xin vía có da đẹp và sắc vóc tươi trẻ như "bé Heo" một thời.

Thực tế, từ trước đến nay, Minh Hằng là một trong những người đẹp nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cô không chỉ được yêu thích với giọng ca cuốn hút cùng loạt vai diễn thú vị mà còn bởi làn da mịn màng, không tì vết.

Để sở hữu làn da mịn màng thế này, nhiều người cho rằng Minh Hằng phải áp dụng nhiều biện pháp chăm sóc khắt khe, đắt đỏ, song cùng với đó, cô nàng cũng có biện pháp 0 đồng mà hiệu quả đến không ngờ.

Theo Minh Hằng, việc ngủ sớm giúp cô có được làn da mịn màng, cuốn hút. Trên thực tế, việc ngủ sớm và đảm bảo đủ giấc ngủ là một phương pháp “dưỡng nhan” vô cùng khoa học, được nhiều chuyên gia khuyến nghị và thật sự mang lại hiệu quả với nhiều người. Ngủ sớm còn là lúc cơ thể tái tạo năng lượng cũng như giúp bản thân cảm thấy nhẹ nhàng khi thức dậy.

Trong quá khứ, Minh Hằng không quá chú trọng nhiều vào việc chăm da mà chủ yếu là rửa mặt và dùng kem dưỡng ẩm. Song hiện tại thì quy trình dưỡng da của cô phức tạp hơn nhiều. Mỗi ngày người đẹp dành ra 30 phút buổi sáng và 45 phút buổi tối để dưỡng da.

Nói về kinh nghiệm chăm sóc da, Minh Hằng cho hay: "Hằng thường dùng kem tẩy trang chứa thành phần dầu để làm sạch son phấn. Sau đó, Hằng xịt một lớp khoáng, để khoảng 30 phút, rồi dùng sữa rửa mặt làm sạch, tiếp theo, thấm toner vào miếng bông gòn, dùng máy hỗ trợ lấy hết bụi bẩn".

Bên cạnh đó, nữ diễn viên dùng xen kẽ rất nhiều loại serum, nhưng hai loại cơ bản nhất là chống lão hóa và trắng da. Minh Hằng cũng làm theo từng bước để đạt hiệu quả tốt nhất.

Theo cô, serum chống lão hóa dùng trước, serum dưỡng trắng dùng sau. Khi bôi serum làm trắng, người đẹp nhỏ thêm vài giọt vitamin C để da có thêm sức sống, cuối cùng mới thoa kem dưỡng ẩm.

Ngoài tự chăm sóc da ở nhà, Minh Hằng cũng đi spa để giữ được làn da không tuổi.

Nhờ chăm sóc kỹ càng nên nhan sắc của Minh Hằng ngày càng trẻ đẹp.