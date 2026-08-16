Nhắc đến những nàng hậu Gen Z thành công của Vbiz, Lương Thùy Linh luôn là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến đầu tiên. Không chỉ sở hữu sắc vóc ấn tượng, người đẹp gốc Cao Bằng còn gây chú ý với bảng thành tích học tập và nghệ thuật đáng nể. Mới đây, cô chính thức tung bộ ảnh cuốn hút mừng sinh nhật tuổi 26.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đăng quang Miss World Vietnam 2019 và lọt top 12 Miss World 2019 (Hoa hậu Thế giới) khi mới 19 tuổi.

Sau 7 năm đăng quang, Lương Thùy Linh được đánh giá là một trong những hoa hậu có định hướng phát triển bền vững. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Ngoại thương, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5, từng đảm nhận vai trò trợ giảng, MC song ngữ cho nhiều chương trình, sự kiện lớn và thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn giả truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Thành công trong sự nghiệp ở tuổi đời khá trẻ nên Lương Thùy Linh cũng sở hữu tài sản và cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước, sở hữu căn penthouse 130m2 nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội với tầm nhìn bao trọn Hồ Tây.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Lương Thùy Linh vẫn là điều gây tò mò cho công chúng. Nàng hậu chưa bao giờ tiết lộ về cuộc sống cá nhân, cực kỳ kín tiếng.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Lương Thùy Linh cho biết cô ưu tiên phát triển sự nghiệp và hoàn thiện bản thân trước khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Người đẹp cũng hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm trên mạng xã hội, lựa chọn giữ cuộc sống cá nhân tách biệt với công việc.

Lương Thùy Linh tuổi 26 được khen ngày càng xinh đẹp, quyến rũ sau 7 năm đăng quang.