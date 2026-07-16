Tuổi 39, Minh Hằng trẻ trung với style đời thường

Không chỉ ghi dấu ấn trong vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất, Minh Hằng còn được xem là một trong những mỹ nhân có gu thời trang đời thường nổi bật của làng giải trí Việt.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, phong cách của cô ngày càng hoàn thiện theo hướng thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động.

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu hay thảm đỏ, Minh Hằng ngoài đời ưu tiên những trang phục mang tính ứng dụng cao. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện, nữ nghệ sĩ vẫn tạo được dấu ấn nhờ khả năng phối đồ tinh tế cùng cách lựa chọn phụ kiện phù hợp.

Trong cuộc sống thường ngày, Minh Hằng thường lựa chọn các thiết kế có phom dáng đơn giản hay những gam màu trung tính như trắng, đen, be, nâu và xám xuất hiện với tần suất lớn trong tủ đồ của cô.

Sự tối giản trong cách phối đồ giúp Minh Hằng dễ dàng tạo nên vẻ ngoài thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Đây cũng là xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi tính linh hoạt và dễ ứng dụng.

Dù yêu thích sự tối giản, Minh Hằng không đóng khung bản thân trong một hình ảnh cố định. Khi đi dạo phố hoặc du lịch, cô thường xuất hiện với những set đồ năng động gồm áo thun, quần jeans cạp cao, chân váy ngắn hay váy maxi bay bổng.

Phong cách nghỉ dưỡng của cô hướng đến sự phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, phù hợp với nhiều điểm đến từ biển nhiệt đới đến các thành phố châu Âu.

Điểm đáng chú ý trong gu thời trang của Minh Hằng là cô luôn chọn lọc xu hướng phù hợp với vóc dáng và hình ảnh cá nhân.

Thay vì chạy theo những mốt quá nổi bật hoặc khó ứng dụng, nữ nghệ sĩ ưu tiên các thiết kế có tính bền vững, dễ mặc và có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Tên tuổi của cô được khán giả biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về và sau đó tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc, Giải cứu thần chết, Vừa đi vừa khóc và Sắc đẹp ngàn cân. Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích, nổi bật là album Một Vòng Trái Đất. Cô cũng đạt nhiều giải thưởng danh giá như Nữ diễn viên được yêu thích tại HTV Awards và quán quân chương trình Dancing with the Stars Vietnam năm 2013.