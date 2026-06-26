Mai Phương Thúy sưu tầm túi phiên bản giới hạn giá hàng tỷ đồng

Không chỉ gây chú ý khi chi 120 tỷ đồng mua sky villa cho em gái hôm 23/6, Mai Phương Thúy còn sở hữu nhiều túi hiệu đắt đỏ. Cô theo đuổi thú sưu tầm các thiết kế phiên bản giới hạn hơn 15 năm qua.

Giữa tháng 5, Mai Phương Thúy bổ sung vào bộ sưu tập chiếc túi Louis Vuitton, mẫu mới của mùa Xuân Hè 2026, có giá hơn 1,1 tỷ đồng. Thiết kế được phối từ nhiều loại da cá sấu, dập họa tiết monogram thủ công, sử dụng khóa mạ vàng và mất hơn hai năm hoàn thiện bằng tay.

Theo stylist Phong Trương - người tạo phong cách cho Mai Phương Thúy, hoa hậu đặt mua chiếc túi tại Việt Nam, sau đó hãng vận chuyển từ Singapore về kèm theo giấy kiểm định sản phẩm.

Trước đó một tháng, cô tậu thêm mẫu túi da đà điểu thuộc bộ sưu tập Louis Vuitton Men's Spring 2026 do giám đốc sáng tạo Pharrell Williams thực hiện. Thiết kế có giá hơn 730 triệu đồng, theo công bố của nhãn hàng.

Không chỉ sưu tầm các thiết kế mới, Mai Phương Thúy nhiều năm qua còn sở hữu nhiều mẫu túi hiếm trên thị trường.

Năm 2019, cô gây chú ý khi đeo balo Gucci làm hoàn toàn bằng da cá sấu màu xanh ngọc giá hơn 1 tỷ đồng. Theo Vogue, mẫu balo được sản xuất với số lượng khoảng hơn 20 chiếc trên toàn thế giới và nhanh chóng 'cháy hàng' sau khi ra mắt.

Chia sẻ vói truyền thông, người đẹp từng cho biết: "Nhiều người mua túi cá sấu để đi tiệc cho sang chảnh nhưng tôi mua balo để đi chơi. Vì balo dù có đắt tiền cũng không thể mang đi dự tiệc được".

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu mẫu minaudière Chanel thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2018, được chế tác từ nhựa resin trong suốt, có phom tròn cùng dây đeo kim loại.

Thiết kế thuộc dòng giới hạn, giá bán khoảng 307 triệu đồng khi ra mắt.

Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng có bộ sưu tập hơn 10 chiếc Hermes Birkin và Kelly với nhiều chất liệu, màu sắc, kích cỡ. Phần lớn được cô sưu tầm trong hơn 15 năm và hiện trưng bày tại nhà như những món đồ nghệ thuật.

Mai Phương Thúy cho biết ngoài đời cô ăn mặc khá đơn giản, thường chỉ mang theo một chiếc ví nhỏ đựng thẻ và ít tiền mặt. Với cô, đồ hiệu không đơn thuần là phụ kiện thời trang mà còn mang giá trị sưu tầm. Sau những ngày làm việc cường độ cao, cô thích ngắm bộ sưu tập của mình như một cách thư giãn và tìm thêm cảm hứng.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Sau đó, cô thi Miss World cùng năm, vào top 17 sau khi thắng giải Thí sinh được khán giả yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cô hoạt động nhiều ở mảng thời trang, đóng phim. Có giai đoạn, Mai Phương Thúy vắng bóng khỏi showbiz để tập trung công việc kinh doanh, đầu tư.

Thỉnh thoảng, cô làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, xuất hiện tại chương trình truyền hình thực tế trong vai trò khách mời. Người đẹp hiện sống và làm việc tại TP HCM, trong khi gia đình cô ở Hà Nội.