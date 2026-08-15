Ảnh sao 15/8: Mai Phương Thúy khoe dáng với áo xuyên thấu

Mai Phương Thúy đăng ảnh diện set đồ trắng với áo ren xuyên thấu, khoe vóc dáng. Hoa hậu hài hước cho biết đến lúc tìm được ảnh để đăng, phần caption đã “bay mất”.

Đỗ Quang Vinh, Phó chủ tịch HĐQT SHB, đăng ảnh diện vest cùng dòng trạng thái: 'Nếu bạn trân trọng công việc thì công việc cũng sẽ trân trọng bạn'.

Bài viết nhận hơn 2.000 lượt thích, nhiều bạn bè và đồng nghiệp khen anh có phong thái lịch lãm, giống hình tượng “tổng tài”.

Phương Mỹ Chi cho biết hạnh phúc khi Thiên Đường Với Người Thương được khán giả trong nước yêu thích và nhận phản hồi tích cực từ người nghe quốc tế. Ca sĩ cảm ơn khán giả đã giúp cô lan tỏa những giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ và Việt Nam.

Hoa hậu Mai Phương kể từng rất nhút nhát trước ống kính. Khi còn nhỏ, cô thường phải để mẹ kéo đi chụp ảnh rồi tìm cách lảng tránh, thậm chí có lúc tự xem ảnh và lén xóa vì không hài lòng với gương mặt.

Võ Hạ Trâm đăng ảnh tập gym, kèm câu nói vui: 'Có công tập tạ, có ngày lên cơ'.

Văn Mai Hương chia sẻ hình ảnh ngày đầu nhập ngũ cùng các đồng chí. Nữ ca sĩ hài hước nhận xét mọi người vẫn còn 'xinh đẹp sáng sủa' và đùa rằng chỉ sau một thời gian tập luyện, cả nhóm có thể trở nên 'đờ đẫn'.

Phương Linh khoe những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Hồng Kông. Nữ ca sĩ cho biết đang thèm trà sữa và món đùi ngỗng quay.

Cody Nam Võ chia sẻ cảm xúc sau buổi premiere Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tại TP HCM. Anh cảm ơn đạo diễn Huỳnh Lập vì trao cơ hội đảm nhận vai Trí Bình, đồng thời tri ân êkíp, truyền thông, đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến ủng hộ.

Sam thông báo trở lại Running Man Vietnam - Chạy Ngay Đi, hẹn khán giả theo dõi hình ảnh 'mẹ bỉm Sam' trong chương trình.

Tập có sự tham gia của cô được phát sóng lúc 21h trên HTV7 và 21h30 trên kênh YouTube của chương trình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng ảnh có mặt tại Hà Nội để công tác. Anh hài hước viết người Hà Nội nên cảm ơn mình vì 'đến cùng cơn mưa'.