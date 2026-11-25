Xuất hiện tại concert 'See The Light' - Day 2 của ca sĩ Mỹ Tâm tối 21/11, Hòa Minzy diện đầm cổ nơ, kết hợp túi Hermes Birkin 25 màu Etoupe.

Thiết kế làm từ da Togo, có phần cứng mạ palladium, hai quai cầm cuộn tròn và khóa xoay đặc trưng. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Theo Vogue, Birkin là một trong những mẫu túi nổi tiếng nhất thế giới, ra đời năm 1983 sau cuộc gặp giữa nhà thiết kế Jean-Louis Dumas và diễn viên Jane Birkin trên chuyến bay từ Paris đến London.

Theo trang bán hàng hiệu Bagista, một chiếc Birkin 25 cùng chất liệu, màu sắc và phiên bản sản xuất năm 2022 được niêm yết 22.499 bảng Anh (khoảng 761,1 triệu đồng). Ảnh: Bagista

Cô tạo điểm nhấn bằng charm hình ngựa Rodeo PM màu hồng Rose Sakura, làm từ da cừu Milo.

Charm Rodeo PM có giá 640 USD (khoảng 16,5 triệu đồng) theo website Hermes. Ảnh: Hermes

Hồi tháng 10, khi dự một sự kiện kết hợp du lịch ở Australia, ca sĩ chọn váy lụa, phối túi Hermes Kelly màu hồng pastel. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Mẫu Hermes Mauve Sylvestre Epsom Mini Kelly II 20 Palladium Hardware, 2026 được Sotheby's đưa ra mức giá 32.000 SGD (khoảng 650 triệu đồng). Ảnh: Sotheby's

Cũng trong chuyến công tác này, cô còn sử dụng chiếc túi mini Kelly màu đen. Thiết kế làm từ da Epsom với phom Sellier cứng cáp, các đường nét vuông vức và điểm nhấn là phần kim loại mạ palladium. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Theo trang bán hàng hiệu Jewels Aficionado tại New York, phiên bản mini Kelly màu đen được chào bán khoảng 37.000 USD, tương đương gần 960 triệu đồng.

Vogue từng đề cập Kelly là một trong những dòng túi có mức tăng giá đáng chú ý trên thị trường hàng xa xỉ. Ảnh: Hermes

Dịp Tết đầu năm 2026, Hòa Minzy về Bắc Ninh đón năm mới cùng gia đình. Cô diện áo dài đính hoa đá pha lê, kết hợp Birkin 25 màu cam, khóa mạ vàng. Ảnh: Instagram Hòa Minzy

Theo nhà đấu giá Sotheby's, một mẫu Hermes Sesame Swift Birkin 25 Gold Hardware sản xuất năm 2021 được chào bán với giá 23.800 USD (khoảng 614,4 triệu đồng).

Thiết kế có lớp lót bằng da dê cùng bộ phụ kiện gồm khóa, hai chìa và túi đựng. Ảnh: Sotheby's

Tháng 11/2025, khi dự đám cưới một người bạn, cô chọn trang phục tối giản với gam màu trung tính, tạo điểm nhấn bằng túi Hermes Picotin Lock 18. Ảnh: Facebook Hòa Minzy

Mẫu túi làm từ da taurillon Clemence, có khóa đóng bằng dây da và phần kim loại mạ vàng.

Theo website Hermes, chất liệu Clemence có bề mặt vân hạt lớn, mềm và ngày càng dẻo hơn theo thời gian sử dụng. Một thiết kế Picotin Lock 18 được niêm yết 2.700 bảng Anh (khoảng 93 triệu đồng). Ảnh: Hermes

Hòa Minzy được trông thấy sử dụng túi Hermes từ năm 2020, khi đi du lịch Đà Lạt.

Khi đó, cô mang mẫu Kelly 35 màu đỏ Rouge Casaque, làm từ da Epsom, kết hợp phần cứng màu vàng và dây đeo vai tháo rời. Ảnh: Instagram Hòa Minzy

Theo Bagista, một chiếc cùng dòng, sản xuất năm 2015, được chào bán với giá 10.499 bảng Anh (355,2 triệu đồng). Ảnh: Bagista