Vốn gắn với hình ảnh nền nã trong tà áo dài và những sân khấu âm nhạc chính luận, Võ Hạ Trâm bất ngờ xuất hiện với bộ ảnh thời trang nghệ thuật mang sắc thái siêu thực, gợi cảm và phóng khoáng khi giới thiệu album mới “Cánh chim tự do”.

Trong bộ ảnh lần này, điểm nhấn thị giác nằm ở thiết kế trắng được tạo nên từ nhiều lớp lông vũ, trải dài và bao phủ cơ thể, tạo thành những hình khối tựa đôi cánh đang bung nở.

Không đơn thuần là một bộ trang phục tôn dáng, thiết kế mang tính điêu khắc, mở rộng phom dáng cơ thể và trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật.

Trong nhiều năm, Võ Hạ Trâm được khán giả nhớ đến với vẻ đẹp nền nã, thường xuất hiện trong tà áo dài và những sân khấu gắn với âm nhạc quê hương, đất nước. Hình ảnh ấy góp phần tạo nên bản sắc riêng của nữ ca sĩ, gắn với giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng và phong thái nghiêm túc trên sân khấu.

Vì vậy, sự xuất hiện lần này tạo nên tương phản rõ rệt. Võ Hạ Trâm tâm sự cô muốn thử nghiệm những giới hạn mới trong cách thể hiện bản thân.

Bộ ảnh là một phần trong dự án album “Cánh chim tự do” - sản phẩm được Võ Hạ Trâm ấp ủ hơn 6 năm, đánh dấu hành trình gần 20 năm ca hát. Album gồm 11 ca khúc, kết hợp những màu sắc âm nhạc đa dạng, từ hơi thở Broadway, sự tĩnh lặng của thiền và chánh niệm đến tình yêu thiên nhiên, con người và bản thân.

Võ Hạ Trâm mong muốn album trở thành một không gian âm nhạc để khán giả thư giãn, tìm lại năng lượng tích cực sau những áp lực, lo toan và cả những giai đoạn kiệt sức trong cuộc sống. Cô ví dự án như một “liệu pháp massage tinh thần”, một phương thuốc dịu nhẹ dành cho những người đang cần được vỗ về.

Hình tượng cánh chim cũng là điểm kết nối với tên gọi album “Cánh chim tự do”. Những lớp lông vũ không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn gợi liên tưởng đến sự buông bỏ, thoát khỏi khuôn mẫu, tìm kiếm khoảng trời riêng và cho phép bản thân được sống đúng với những cảm xúc của mình.