Loạt trang phục độc lạ của dàn mỹ nhân đình đám tại Met Gala 2026

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Costume Art" với ý nghĩa thời trang không chỉ để mặc mà để chiêm nghiệm như tác phẩm điêu khắc, hội họa trong 5.000 năm lịch sử. Xuất hiện tại sự kiện, siêu mẫu Heidi Klum gây sốc trong bộ trang phục lấy cảm hứng trực tiếp từ những kiệt tác điêu khắc cổ điển.

Bộ trang phục tạo hiệu ứng thị giác mạnh, biến Heidi Klum thành "bức tượng sống". Những nếp gấp mềm mại như lụa nhưng lại mang vẻ ngoài cứng cáp của đá cẩm thạch đã mô phỏng hoàn hảo kỹ thuật tạc tượng đỉnh cao, tôn vinh vẻ đẹp hình thể lẫn tư duy nghệ thuật sâu sắc.

Lisa (BlackPink) trông như thiên thần ngoài đời thực trong chiếc váy trắng xuyên thấu lấp lánh tại Met Gala, được tô điểm thêm bằng chiếc khăn voan cầu kỳ. Thiết kế độc đáo mang theo cánh tay in 3D được dùng để nâng chiếc khăn voan cũng giúp Lisa trở thành tâm điểm chú ý.

Katy Perry hóa thân thành phi hành gia đấu kiếm từ thiện trên thảm xanh Met Gala 2026. Cô diện chiếc váy trắng cùng chiếc mặt nạ bạc sáng bóng che kín toàn bộ khuôn mặt.

Mỹ nhân Pháp Léna Mahfouf chiếm trọn mọi sự chú ý khi diện một trong những thiết kế hở bạo độc đáo. Cô chọn chiếc váy maxi màu xanh da trời để lộ hai bên hông. Hai bàn tay bằng kim loại được thiết kế để che phần ngực tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Ca sĩ Janelle Monáe mặc trang phục đính kết cầu kỳ như tác phẩm nghệ thuật từ thương hiệu Christian Siriano.

Kim Kardashian xuất hiện trong bộ giáp ngực bằng đồng kết hợp với chân váy mullet. Người đẹp đã hợp tác với nghệ sĩ Alan Jones để tạo ra bộ trang phục, được đúc khuôn từ một mẫu thiết kế từ thập niên 60.

Rapper Cardi B với chiếc váy độc đáo từ Marc Jacobs khiến thảm xanh Met Gala 2026 thêm phần màu sắc và vui nhộn.

Gigi Hadid tôn hình thể với chiếc váy xuyên thấu táo bạo.

Không kém cạnh các mỹ nhân, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Sam Smith mặc áo choàng lấp lánh, nổi bật với lông vũ trên đầu.

Bên cạnh những thiết kế độc đáo, nhiều mỹ nhân vẫn xuất hiện trong trang phục gợi cảm nhận được nhiều lời khen. Ca sĩ Beyonce xuất hiện lộng lẫy như một nữ hoàng sau 1 thập kỷ vắng bóng ở sự kiện thời trang này.

Anne Hathaway thanh lịch trong chiếc váy dạ hội bằng lụa đen, với đường viền cổ xẻ sâu và đường xẻ tà cao. Thiết kế như một bức tranh được tô điểm bằng những họa tiết vẽ tay tinh xảo của Peter McGough.

Kendall Jenner đẹp lộng lẫy và quyến rũ trong trang phục lấy cảm hứng từ bức tượng Nữ thần chiến thắng.

Rose của BlackPink nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút với đầm từ thương hiệu Saint Laurent.

Lần thứ 9 tham dự Met Gala, Kylie Jenner tiếp tục được chú ý với thiết kế đặt riêng của Schiaparelli. Người đẹp 28 tuổi xuất hiện trong chiếc corset màu nude với chi tiết giả nhũ hoa, kết hợp chân váy bồng lớn gợi hiệu ứng như một chiếc váy đính hàng nghìn viên ngọc trai tinh xảo.