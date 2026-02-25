Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Mỹ nhân đóng loạt cảnh nóng gây sốc trong phim 18+ 'Đồi gió hú'

Sự kiện: Ngôi sao điện ảnh Hollywood

Margot Robbie, nữ diễn viên sinh năm 1990 từng giành 3 đề cử Oscar đảm nhiệm vai nữ chính Catherine với loạt cảnh nóng gây sốc trong phiên bản "Đồi gió hú" 2026.

Lấy cảm hứng từ kiệt tác kinh điển của Emily Brontë, "Đồi gió hú" (Wuthering Heights) khởi chiếu ngày 27/2, nơi câu chuyện tình kinh điển được tái sinh với tầm nhìn điện ảnh của nữ đạo diễn Emerald Fennell. 

Margot Robbie thủ vai nữ chính Catherine còn vai nam chính Heathcliff được giao cho Jacob Elordi. Cả hai diễn viên cùng là người Úc. 

Lần đầu kết hợp trên màn ảnh và dù hơn bạn diễn tới 7 tuổi nhưng Margot Robbie và Jacob Elordi diễn ăn ý, đặc biệt các cảnh tình cảm. 

Đặc biệt vai nữ chính do Margot Robbie có thể nói là nhân vật nhiều cảnh nóng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên. 

Khi suy nghĩ về phản ứng của khán giả, Margot Robbie tin rằng bộ phim sẽ là một bất ngờ lớn: “Tôi nghĩ mọi người sẽ phải ngỡ ngàng. Thay vì một tác phẩm cận đại truyền thống như thường thấy, bộ phim mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Có thể nhiều người đang chờ đợi những yếu tố nóng bỏng và khiêu khích, thực tế phim vẫn có những khoảnh khắc như vậy nhưng trên hết, tác phẩm này giàu cảm xúc và gợi cảm hơn thế. Khán giả sẽ bị cuốn vào một chuyện tình mãnh liệt và choáng ngợp của hình ảnh, từ kỹ thuật quay phim đến thiết kế bối cảnh và phục trang". 

Về lựa chọn Margot Robbie, đạo diễn Emerald Fennell cho biết Catherine trong tiểu thuyết là một nhân vật đầy mâu thuẫn. Cô ấy ngang bướng, hoang dã.

Catherine được cho là vai diễn “đo ni đóng giày” dành cho Margot Robbie. Margot có thể lột tả trọn vẹn tất cả những yêu cầu của nhân vật: giàu cảm xúc, tinh nghịch, thông minh, mạnh mẽ và khi cần, đủ sức toát lên sự đáng sợ đầy mê hoặc. 

Không chỉ có tạo hình siêu quyến rũ, Margot Robbie còn thể hiện được sự hoang dã, ương bướng, hạnh phúc đỉnh điểm đến tột cùng đau khổ của nhân vật với diễn xuất vô cùng ấn tượng. 

Margot Robbie cho thấy đẳng cấp của diễn viên 3 lần được đề cử Oscar cùng nhan sắc trời phú của một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất hành tinh. 

Margot Robbie từng xếp hạng 22 trong danh sách 100 phụ nữ hot nhất hành tinh do tạp chí Maxim bình chọn năm 2014, lọt danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time và vào top những ngôi sao có đôi mắt gợi cảm nhất trong danh sách What is Sexy List (2015) của Victoria's Secret. 

Margot Robbie trong "Đồi gió hú": 

