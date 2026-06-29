Màn lột xác của mỹ nhân 'Nóng cùng World Cup' từng thi 'Đường lên đỉnh Olympia'

"Nóng cùng FIFA World Cup" đang là chương trình nhận được chú ý của khán giả. Năm 2022, Trần Thị Thúy Huyền là một trong số những mỹ nhân được quan tâm nhất chương trình này.

Không chỉ xinh đẹp, cô gây chú ý bởi trình độ học vấn nổi trội. Nhiều người còn bất ngờ hơn khi Thúy Huyền từng là thí sinh của "Đường lên đỉnh Olympia".

Sinh năm 1996, Thúy Huyền được biết đến khi tham gia "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 14. Cô là học sinh Trường THPT Quang Trung (Bình Định, nay là Gia Lai). Thời điểm đó, cô để lại ấn tượng bởi hình ảnh tri thức, mộc mạc vì chưa chăm chút nhiều cho ngoại hình.

Tại cuộc thi, Thúy Huyền giành giải nhất tuần. Thành tích này giúp cô ghi dấu ấn với khán giả nhờ khả năng học tập và phong thái tự tin khi tranh tài.

Bước ra khỏi cuộc thi, Thúy Huyền theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM. Cô hoàn thành chương trình với kết quả loại giỏi trước khi bước vào lĩnh vực marketing.

Bên cạnh học vấn, cô gây chú ý trên mạng xã hội bởi sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình cũng như thành công trong công việc.

Hơn một thập kỷ trôi qua, Thúy Huyền đã "lột xác" trở thành mỹ nhân. Năm 2024, cô vào chung kết tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Việc tham gia cuộc thi sắc đẹp được xem là cột mốc mới của cựu thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia".

Mỹ nhân cho biết sự thay đổi ngoại hình đến từ việc chăm sóc bản thân, tập luyện thể thao và điều chỉnh phong cách thời trang.

Sự nghiệp của Huyền cũng ấn tượng không kém khi từng làm việc tại các tập đoàn lớn, dẫn dắt nhiều chiến dịch quảng cáo thành công. Cô có thời gian đảm nhiệm vị trí trưởng phòng thương hiệu tại một công ty đa quốc gia trong lĩnh vực FMCG và tham gia tư vấn cho dự án khởi nghiệp công nghệ số của Singapore tại Việt Nam.