Vợ cầu thủ Đức Huy mang thai con đầu lòng

Tối 25/6 trên trang cá nhân, Huyền Trang đăng ảnh ôm chồng và cầm trên tay hình ảnh siêu âm. Cô bày tỏ: "Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI".

Đức Huy và bà xã đang có chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Ảnh: Facebook

Cùng thời điểm, cầu thủ Đức Huy cũng đăng ảnh hai vợ chồng kèm hình siêu âm của em bé. Tiền vệ sinh năm 1995 chúc vợ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý "một gia đình ngày càng đông dân cư". Anh hài hước viết: "Năm nay lãi to".

Huyền Trang cho biết em bé "hơi quậy" nên thời gian qua cô bị sụt cân, hiện chỉ còn 43,5 kg. Bài đăng của hai vợ chồng nhanh chóng nhận nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ.

Vợ chồng Đức Huy tổ chức sinh nhật tối 25/6. Ảnh: Facebook

Đức Huy và Huyền Trang kết hôn ngày 22/3 tại Hà Nội, sau một tháng tổ chức lễ ăn hỏi. Trước đó, hồi cuối tháng 11/2025, cầu thủ quê Hải Phòng cầu hôn bạn gái tại tháp Namsan, Seoul, Hàn Quốc.

Cả hai quen biết khi cùng tham gia một chương trình thể thao và có nhóm bạn chung. Họ bắt đầu tìm hiểu nhau cuối năm 2024, được khán giả phát hiện nhiều dấu hiệu hẹn hò từ Tết Nguyên đán, sau đó công khai tình cảm bằng bộ ảnh phong cách Arab dịp 8/3 năm ngoái. Kể từ đó, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân.

Huyền Trang sinh năm 1993, có biệt danh Mù Tạt, là MC quen thuộc của chương trình Bữa trưa vui vẻ cùng nhiều show giải trí trên truyền hình. Cô từng tham gia Miss Teen, đoạt giải Icon Phong cách tại HHT Icon 2009 và góp mặt trong các phim Sắc màu phái đẹp, 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.

Đức Huy sinh năm 1995 tại Hải Phòng, từng khoác áo CLB Hà Nội, Nam Định và hiện thi đấu cho CLB Bình Định. Trong sự nghiệp, anh cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam và có 5 chức vô địch V-League, gồm bốn lần cùng CLB Hà Nội và một lần trong màu áo Nam Định.