5 loại mỹ phẩm nên giảm tần suất sử dụng trong mùa nóng

1. Sữa rửa mặt làm sạch sâu hoặc chứa hoạt chất mạnh

Các loại sữa rửa mặt có khả năng làm sạch mạnh thường chứa acid tẩy tế bào chết (AHA, BHA) hoặc các thành phần trị mụn như salicylic acid, benzoyl peroxide. Dù hiệu quả trong việc giảm dầu và mụn, nhưng khi dùng quá thường xuyên vào mùa nóng, chúng có thể khiến da bị khô căng, kích ứng và dễ mất cân bằng độ ẩm.

Trong thời tiết oi bức, da vẫn cần làm sạch nhưng ưu tiên sự dịu nhẹ. Việc sử dụng các sản phẩm làm sạch sâu nên được giảm xuống còn vài lần mỗi tuần, thay vì dùng hàng ngày như trước.

Nên ưu tiên các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ trong chu trình chăm sóc da hàng ngày.

2. Tẩy tế bào chết dạng hạt hoặc peel mạnh

Tẩy da chết giúp da mịn và sáng hơn, nhưng các sản phẩm có hạt scrub lớn hoặc hoạt chất peel nồng độ cao có thể khiến da bị mỏng và nhạy cảm hơn dưới nắng.

Mùa hè, làn da vốn đã dễ mất nước và dễ kích ứng, nên việc lạm dụng tẩy tế bào chết có thể khiến tình trạng mẩn đỏ, châm chích tăng lên. Các chuyên gia khuyên chỉ nên sử dụng 1–2 lần/tuần, hoặc giảm tần suất nếu da có dấu hiệu nhạy cảm.

3. Mặt nạ dưỡng ẩm hoặc mask ngủ đậm đặc

Mặt nạ ngủ hoặc các loại mask giàu dưỡng chất thường mang lại hiệu quả phục hồi da, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên trong mùa hè, đặc biệt với da dầu, có thể khiến da dư thừa độ ẩm, sinh mụn ẩn và dễ bí tắc.

Thay vì dùng liên tục, bạn nên điều chỉnh xuống 1 lần/tuần, ưu tiên các loại mask mỏng nhẹ, cấp nước nhanh thay vì dưỡng quá dày.

4. Kem dưỡng đặc, kết cấu dày

Những loại kem dưỡng giàu ẩm, đặc và nhiều dầu thường phù hợp với mùa lạnh. Tuy nhiên trong thời tiết nóng ẩm, chúng có thể gây cảm giác nặng mặt, bí da và dễ gây bít tắc lỗ chân lông.

Thay vì dùng hàng ngày, bạn có thể giảm tần suất hoặc chuyển sang các dạng gel, lotion mỏng nhẹ hơn để da dễ "thở" hơn trong mùa nóng.

Mỹ phẩm có kết cấu đặc dễ gây bít tắc lỗ chân lông.

5. Retinol nồng độ cao

Retinol là hoạt chất được đánh giá cao nhờ khả năng cải thiện nếp nhăn, làm đều màu và tăng cường tái tạo da. Tuy nhiên, thành phần này cũng khiến da nhạy cảm hơn với tia UV. Vào mùa hè, khi cường độ nắng mạnh và thời gian tiếp xúc ánh nắng nhiều hơn, việc sử dụng retinol nhưng không thoa kem chống nắng đầy đủ có thể làm tăng nguy cơ cháy nắng, kích ứng và hình thành các đốm tăng sắc tố.

Nếu vẫn duy trì retinol trong chu trình chăm sóc da, bạn nên ưu tiên nồng độ thấp và đặc biệt chú trọng khâu thoa kem chống nắng, che chắn da khi ra đường.