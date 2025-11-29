Chuyện tình lãng mạn của Đức Huy và Huyền Trang 'Mù Tạt'

Hôm 27/11, cầu thủ Phạm Đức Huy quỳ gối cầu hôn MC Huyền Trang 'Mù Tạt' tại tháp Namsan, Seoul (Hàn Quốc).

Nữ MC cho biết Đức Huy khi ấy nói "Anh nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời anh là ở bên cạnh Tạt" rồi đeo nhẫn vào tay cô. Người đẹp cảm ơn bạn trai vì đã cố gắng làm tất cả để cả hai có hạnh phúc này.

Huyền Trang và Đức Huy bắt đầu tìm hiểu nhau cuối năm ngoái, bị fan phát hiện nhiều dấu hiệu hẹn hò từ Tết Nguyên đán và công khai tình yêu bằng một bộ ảnh phong cách Arab dịp 8/3.

Từ đó, Huyền Trang - Đức Huy thoải mái bày tỏ tình cảm, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên trang cá nhân của cả hai.

Huyền Trang tiết lộ cô và Đức Huy quen nhau qua mạng xã hội. Cô là người chủ động nhắn cho Đức Huy hồi tháng 4/2020 để mời anh tham gia một chương trình. Tuy nhiên, tiền vệ người Hải Dương bận công việc tại CLB nên không thể tham gia.

Mù Tạt từng đối mặt tin đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đức Huy và người cũ. Thời điểm đó, nữ MC đáp: "Đó chỉ là thông tin một phía, thiếu bằng chứng. Tôi sẽ nói khi cần". Còn Đức Huy cho biết: "Ai đồn thì kệ, đúng sai bọn mình tự biết".

Hồi tháng 6, dịp sinh nhật Mù Tạt, Đức Huy viết: "Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Huyền Trang. Tuổi mới anh chúc em mạnh khỏe, tươi trẻ, mới mẻ và vui vẻ, rực rỡ như ánh mặt trời. Yêu thương vô cực".

Từ ngày công khai chuyện tình cảm, Huyền Trang và Đức Huy thường xuyên có những chuyến du lịch hâm nóng tình cảm. Họ hay mặc đồ đôi để thể hiện sự gắn kết, hòa hợp mỗi lần song hành.

Nhiều người khen cầu thủ CLB Bình Định và nữ MC VTV đẹp đôi, trai tài - gái sắc.

Đức Huy cũng thường xuyên đồng hành với bạn gái trong các chuyến công tác xa. Nhiều bạn bè đều bày tỏ ngưỡng mộ nữ MC vì luôn được bạn trai yêu thương, chiều chuộng.

Huyền Trang - Đức Huy trong bộ ảnh kỷ niệm Tết Độc lập 2/9.

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Dương. Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Nam Định nhưng đến giữa mùa giải 2024-2025 chuyển sang CLB Bình Định. Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 trong màu áo tuyển Việt Nam. Đức Huy có 5 lần vô địch V-League, trong đó 4 lần cùng CLB Hà Nội và một lần với Nam Định.

Nguyễn Huyền Trang sinh năm 1993, là một trong những MC kì cựu của chương trình "Bữa trưa vui vẻ" và một số chương trình giải trí khác trên sóng truyền hình. Cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều tuyển thủ Việt Nam, thường xuyên đến sân xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia và V-League. Nữ MC từng tham gia Miss Teen, đạt giải Icon phong cách - HHT Icon năm 2009. Ngoài ra, cô còn tham gia một số bộ phim sitcom và phim truyền hình như Sắc màu phái đẹp, 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...