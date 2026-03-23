Đức Huy bẽn lẽn khi vợ hơn tuổi tự nguyện gọi mình bằng 'anh'

Cầu thủ Đức Huy và bạn đời hơn tuổi, MC Huyền Trang 'Mù Tạt' tổ chức tiệc cưới tối 22/3 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, sau chuỗi sự kiện tổ chức ở tư gia và quê nhà trong tháng qua. Trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, Huyền Trang hướng về phía Đức Huy và nói mối quan hệ của hai người trải qua nhiều giai đoạn. Họ từng gọi nhau là chị - em, mày - tao trước khi trở thành người thương rồi quyết định trở thành bạn đời của nhau. Cô biết anh luôn muốn được mình gọi bằng anh và cô sẽ biến điều đó thành hiện thực trong bữa tiệc này.

"Hôm nay, Mù Tạt tự nguyện gọi Đức Huy là chồng và là anh. Đây là điều Đức Huy đã mong muốn suốt hơn một năm vừa qua", nữ MC nói trong tiếng reo hò của các khách mời. Cô còn đề nghị mọi người hãy giúp Đức Huy lưu lại khoảnh khắc mà anh luôn chờ đợi.

Huyền Trang lần đầu gọi Đức Huy bằng 'anh' sau hơn một năm hẹn hò.

Lời phát biểu của Huyền Trang khiến Đức Huy ngại ngùng. Anh bẽn lẽn và hỏi cô: "Được gọi là chồng thật không". Nữ MC bật cười đáp lại: "Vẫn chưa chắc chắn hay sao mà còn hỏi lại", khiến khách mời cười khúc khích.

Cầu thủ cho biết anh hạnh phúc khi được đứng cạnh người phụ nữ mình yêu thương nhất, nhận sự ủng hộ của người thân và bạn bè. Anh cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ Huyền Trang, hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô thật tốt, sau đó hướng về cô và nói: "Vợ à, chúng ta đã gắn bó với nhau một thời gian, từng là chị - em, bạn - tôi, mày - tao và giờ là vợ - chồng. Cảm ơn vợ đã yêu thương, tin tưởng và chọn chồng. Cuộc sống của chúng ta sẽ có hạnh phúc, sóng gió và thử thách nhưng chồng hứa sẽ luôn nắm tay vợ đi hết quãng đường. Yêu vợ nhiều".

Trước đó, Mù Tạt cho biết cô và Đức Huy đến với nhau "không một lời tỏ tình, không hứa hẹn và chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đồng hành với tư cách người thương của nhau hay sẽ thành đôi". Theo nữ MC, mối quan hệ của họ khởi đầu có nhiều trắc trở. Thế nhưng, sự thẳng thắn, rõ ràng, hiếu thảo, nghĩa tình của Đức Huy đã khuất phục một người con gái vừa cứng rắn, vừa mạnh mẽ vì chịu quá nhiều tổn thương như cô.

Vợ chồng Huyền Trang - Đức Huy trong ngày cưới ở Hà Nội.

Cô tin rằng Đức Huy là người được lựa chọn đồng hành với cô. Nữ MC tin rằng chàng trai kém tuổi sẽ đủ yêu thương, tin tưởng, trách nhiệm để gánh vác gia đình. Sau khi dành cho nhau những lời yêu thương, vợ chồng Đức Huy - Huyền Trang 'Mù Tạt' cùng thực hiện các nghi thức trao nhẫn, rót rượu và hôn nhau trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Huyền Trang hơn Đức Huy hai tuổi. Hai người quen biết từ khi cùng tham gia một chương trình thể thao, từng chơi trong một nhóm bạn chung. Cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau cuối năm 2024, bị khán giả phát hiện nhiều dấu hiệu hẹn hò từ Tết Nguyên đán và công khai tình yêu bằng bộ ảnh phong cách Arab dịp 8/3 năm ngoái. Từ đó, họ thoải mái bày tỏ tình cảm, đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên trang cá nhân. Cuối tháng 11/2025, Đức Huy cầu hôn bạn gái tại tháp Namsan, Seoul (Hàn Quốc). Họ tổ chức lễ ăn hỏi cuối tháng 2 và lễ đón dâu, đãi tiệc ở quê hồi đầu tháng 3.

Huyền Trang - Đức Huy hôn nhau trong tiếng reo hò của khách mời.

Đức Huy sinh năm 1995 tại Hải Phòng. Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Nam Định, nhưng đến giữa mùa giải 2024-2025 chuyển sang thi đấu cho CLB Bình Định. Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam. Anh đã 5 lần vô địch V-League, trong đó 4 lần cùng CLB Hà Nội và một lần trong màu áo Nam Định.

Huyền Trang có biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993, là một trong những MC kỳ cựu của chương trình Bữa trưa vui vẻ và một số show giải trí khác trên sóng truyền hình. Cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều cầu thủ Việt Nam, thường xuyên đến sân xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia và V-League. Nữ MC từng tham gia Miss Teen, đoạt giải Icon Phong cách - HHT Icon năm 2009. Ngoài ra, cô góp mặt trong một số bộ phim sitcom và phim truyền hình như: Sắc màu phái đẹp, 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...