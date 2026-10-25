Bữa tiệc thời trang 'đã mắt' của BigBang trên sân khấu Mỹ Đình

Trên sân khấu khoảng 45.000 người tại Mỹ Đình (Hà Nội), BigBang không chỉ 'chiêu đãi' khán giả bằng hàng loạt hit huyền thoại, còn ghi điểm với những outfit đầu tư, thể hiện cá tính thời trang của từng thành viên.

G-Dragon xuất hiện cùng mái tóc vàng hoe trong đêm diễn. Trang L'Officiel cho rằng anh luôn được mệnh danh là 'ông hoàng thời trang Kpop' nhờ gu ăn mặc phá cách, không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Trong phần mở màn, G-Dragon diện chiếc blazer da hổ trắng lấp lánh. Trang phục từng được anh mặc trong concert của BigBang tại London, tái xuất cùng bản phối mới mẻ hơn.

Các phong cách đặc trưng làm nên thương hiệu G-Dragon vẫn được anh phát huy trong concert. Anh chinh phục lối ăn mặc unisex phi giới tính, kết hợp những món đồ nữ giới như áo choàng tắm lụa, bèo nhún, ngọc trai... cùng trang phục hiphop, thể hiện tuyên ngôn mạnh mẽ về cá tính.

Mũ lông chóp cao - món phụ kiện gắn bó với G-Dragon cả chục năm nay - tiếp tục được anh sử dụng trong concert. Đi cùng chiếc mũ lông xanh ấn tượng là lối phối đồ layering, thể hiện sự phóng khoáng của đường phố với áo thun oversized, quần jeans, boots và khăn choàng.

Phong cách military (quân đội) là một trong những dấu ấn thời trang bụi bặm của G-Dragon, được anh biến tấu qua nhiều lần xuất hiện. Trên SVĐ Mỹ Đình, nghệ sĩ diện áo khoác quân đội mạnh mẽ, điểm nhấn là cài áo hình hoa cúc thiếu cánh - biểu tượng của thương hiệu cá nhân do anh đồng sáng lập, mang triết lý vẻ đẹp của sự không hoàn hảo.

Bên trong lớp áo choàng quân đội là set trang phục gồm sơ mi xắn gấu cùng áo gilet hình quân bài. Phụ kiện đi kèm là kính râm to bản và phụ kiện statement.

Phong cách của Daesung hướng đến sự thoải mái, bụi bặm nhưng vẫn trẻ trung. Anh khuấy động chương trình bằng những bài ca sôi động cùng khả năng giao lưu hài hước.

Anh kết hợp áo khoác da phối lông cùng áo thun và nhiều lớp dây chuyền to bản.

Phong cách quân đội cũng được Daesung bắt nhịp với áo khoác Military đi kèm ba lỗ. Các thiết kế nghệ sĩ sử dụng trong concert ở Mỹ Đình đều được đính kết thủ công tạo điểm nhấn.

Daesung chọn set đồ trắng ton sur ton gồm áo khoác dáng lửng, áo tank top và quần ống loe, tạo tổng thể vừa phóng khoáng vừa mang hơi hướng retro. Áo khoác được xử lý bề mặt tua rua, đính kết chi tiết ánh bạc và viền metallic, giúp trang phục bắt sáng mạnh dưới ánh đèn sân khấu.

Trang Herald cho rằng Taeyang ngày càng ra dáng quý ông trong phong cách. Lối ăn mặc của anh được xây dựng từ hai nền tảng cốt lõi là Hiphop và Rock'n'Roll, kết hợp giữa sự nam tính, bụi bặm, và tinh thần thể thao đường phố.

Taeyang tạo màu sắc riêng với những set đồ chỉn chu như sơ mi cắm thùng cùng cà vạt, áo choàng tuxedo ve cổ bản lớn đậm chất quý ông.

Có hình thể gọn gàng, anh không quên khiến khán giả 'hú hét' bằng outfit khoe múi bụng với áo choàng lông khoác hờ cùng quần da.

Trong concert, BigBang nhiều lần xúc động khi nhắc về chặng đường 20 năm. Trước khi rời sân khấu, cả ba thành viên cùng quỳ gối cảm ơn khán giả Việt Nam với đêm diễn tuyệt vời.