Giảm cân thành công, Trúc Anh được khen 'Mắt biếc trở lại'

Sau thời gian dài nỗ lực cải thiện sức khỏe và vóc dáng, Trúc Anh dần lấy lại diện mạo tươi tắn với thân hình cân đối hơn, gương mặt cũng thanh thoát. Những hình ảnh cập nhật thành quả giảm cân trên trang cá nhân của nữ diễn viên thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận khích lệ từ khán giả, đặc biệt là những người dõi theo hành trình thay đổi của cô suốt thời gian qua.

Sắc vóc Trúc Anh hiện tại.

Không ít khán giả bày tỏ ngưỡng mộ về sự nỗ lực, kiên trì của Trúc Anh cũng như khen công cuộc giảm cân giúp nữ diễn viên lấy lại vẻ xinh đẹp, trong trẻo như thời đóng Mắt biếc.

"Hành trình thay đổi bản thân quá đỉnh", "Mắt biếc đã trở lại, lợi hại hơn xưa", "Quá nể sự nỗ lực của bạn này. Tôi thừa vài cân mãi không giảm nổi, bạn này đang xinh đẹp, thon thả tự nhiên phát tướng cả mấy chục cân không hiểu phải đối mặt như nào", "Hà Lan trở lại rồi, quá xinh đẹp",... là một số bình luận của khán giả về hành trình cải thiện vóc dáng của Trúc Anh.

Trúc Anh chia sẻ diện mạo từ khi 85 kg đến hiện tại. Hồi cuối tháng 7, cô cho biết đã giảm được khoảng 25 kg.

Thời gian qua, Trúc Anh kiên trì tập luyện cũng PT kết hợp ăn uống điều độ để cải thiện sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Cô xem đây là "hành trình tìm lại sự rạng rỡ đến từ bên trong". Diễn viên sinh năm 1998 kết hợp tập cardio với các bài kháng lực vừa sức nhằm cải thiện sức bền lẫn sức mạnh. Cô không ham tập nặng mà tập trung duy trì vào việc vận động đều đặn.

Bên cạnh gym, Trúc Anh còn tập boxing, pilates, đánh cầu lông, bơi lội. Để tiện cho lịch làm việc, Trúc Anh còn mua máy chạy bộ, đạp xe để dễ dàng tập luyện tại nhà khi quỹ thời gian eo hẹp. Việc luân phiên nhiều bộ môn giúp nữ diễn viên làm mới thói quen vận động, tránh cảm giác nhàm chán, đồng thời duy trì hứng thú và động lực tập luyện lâu dài.

Song song việc tập luyện đều đặn, Trúc Anh theo đuổi chế độ ăn uống khoa học, nói không với việc nhịn ăn, o ép cơ thể. Cô hạn chế các món nhiều dầu mỡ, đường ngọt, chú trọng vào tỷ lệ dinh dưỡng phù hợp, nhằm tạo thâm hụt calo, từ đó thúc đẩy quá trình giảm mỡ, giảm cân mà vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và đảm bảo năng lượng làm việc.

Diễn viên sinh năm 1998 hiện theo đuổi chế độ ăn uống, tập luyện khoa học, lấy sức khỏe làm ưu tiên hàng đầu thay vì tạo áp lực phải giảm cân thật nhanh như thời gian đầu mới gặp vấn đề về cân nặng.

Từng có thời gian mặc cảm ngoại hình, không dám đối diện với mình trong gương, Trúc Anh hiện chăm hoạt động nghệ thuật trở lại. Cô cũng làm nhiều video chia sẻ hành trình cải thiện sức khỏe, vóc dáng của bản thân với mong muốn truyền cảm hứng, tạo động lực cho những ai gặp vấn đề tương tự.

Khi chưa gặp phải vấn đề về sức khỏe tinh thần, Trúc Anh có cân nặng dao động trong khoảng 45 - 46 kg. Tháng 9/2022, Trúc Anh cho biết cân nặng tăng lên 62 kg, môt phần đến từ thời gian ở nhà vì giãn cách xã hội, ăn uống thoải mái và ít vận động. Có thời điểm cô ăn 4 - 5 bữa mỗi ngày, thường thèm đồ ngọt, thức ăn nhiều dầu mỡ, gia vị và nước ngọt. Nữ diễn viên cho biết từng dùng đồ ăn để khỏa lấp cảm xúc, nhất là những lúc buồn bã.

Sau đó, Trúc Anh có thời điểm nặng 85 kg do trầm cảm và rối loạn ăn uống. Nữ diễn viên từng phải uống thuốc điều trị bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp nên cũng khiến cơ thể dễ tăng cân hơn bình thường và hạn chế về khả năng tập thể dục. Diễn viên sinh năm 1998 sau đó thử nhiều phương pháp giảm cân nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

Khi tăng cân, cơ thể Trúc Anh có xu hướng thay đổi nhiều ở khuôn mặt, trong khi chân tay vẫn thon thả. Trong ảnh là diện mạo nữ diễn viên thời điểm giữa năm 2025. Ảnh: Instagram/ trucanhhh_

Đến khoảng cuối năm 2025, ngoại hình của nữ chính Mắt biếc có nhiều sự thay đổi tích cực. Cô nói quá trình này không dễ dàng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhờ nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp quản lý và lời động viên của bạn bè, khán giả, đồng thời tự xác định cần kiên trì để cải thiện sức khỏe thay vì chỉ chạy theo ngoại hình, Trúc Anh dần lấy lại diện mạo thanh thoát cùng vẻ vẻ xinh đẹp trong veo gắn liền với bản thân từ ngày đóng Mắt biếc.

Trúc Anh sinh năm 1998, học ngành Quản trị truyền thông của một trường đại học quốc tế. Cô bước vào showbiz với vai Hà Lan trong phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Sau này, cô xuất hiện thêm trong các phim Ngốc ơi tuổi 17, Nhỏ lớp trưởng, Thiên thần hộ mệnh, Đánh cắp số phận...