Uống trà lá ổi có giảm được mỡ bụng không?

Trà lá ổi thường được giới thiệu là "trà giảm cân tự nhiên", chỉ cần uống thay nước hằng ngày là vòng bụng nhỏ lại. Lá ổi dễ kiếm, rẻ, nên nhiều người tin và làm theo.

1. Uống trà lá ổi có giảm mỡ bụng không?

Đến nay chưa có nghiên cứu nào trên người chứng minh trà lá ổi giúp giảm mỡ bụng hay giảm cân. Các bằng chứng hiện có chủ yếu cho thấy trà lá ổi có thể làm đường huyết tăng chậm hơn sau bữa ăn. Muốn giảm mỡ bụng, cách hiệu quả vẫn là điều chỉnh chế độ ăn, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc.

Lá ổi chứa nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid như quercetin. Trong phòng thí nghiệm, nước chiết lá ổi ức chế các enzym phân giải tinh bột và đường ở ruột. Nhờ đó, glucose được hấp thu vào máu chậm hơn. Đây là cơ sở để trà lá ổi được nghiên cứu như một thức uống hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Trà lá ổi được nhiều người dùng với mong muốn giảm cân, giảm mỡ bụng. Ảnh minh họa Pexels.

Tại Nhật Bản, một loại trà chiết xuất nước từ lá ổi đã được công nhận là thực phẩm dùng cho mục đích sức khỏe đặc biệt. Sản phẩm này được khuyến nghị cho người tiền đái tháo đường. Trong một thử nghiệm của nhà sản xuất, 16 người có đường huyết lúc đói từ 110 mg/dl trở lên uống trà lá ổi liên tục trong 12 tuần. Đường huyết lúc đói của nhóm này có xu hướng giảm, nhưng mức giảm chưa đạt ý nghĩa thống kê.

Một tổng quan khoa học công bố năm 2026 trên tạp chí Food Science and Human Wellness đã rà soát các thử nghiệm trên người. Tổng quan này ghi nhận 4 thử nghiệm ngẫu nhiên, mỗi thử nghiệm có từ 31 đến 120 người tham gia. Các thử nghiệm cho thấy trà lá ổi có ảnh hưởng đến đường huyết sau ăn, mỡ máu và huyết áp. Tuy nhiên, chúng có thời gian theo dõi ngắn, thiết kế không đồng nhất, chủ yếu thực hiện trên người khỏe mạnh hoặc mắc bệnh nhẹ. Vì vậy, các tác giả cho rằng chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn.

Một số tác dụng giảm mỡ máu, giảm đường huyết mới được ghi nhận trên chuột thí nghiệm. Kết quả trên động vật không thể suy ra tác dụng tương tự ở người, càng không phải bằng chứng cho việc "đánh tan" mỡ bụng.

Theo y học cổ truyền, lá ổi vị chát, có tác dụng cầm tiêu chảy. Trong dân gian, lá ổi non thường được dùng để chữa tiêu chảy, đau bụng đi ngoài. Lá ổi tươi giã nát còn được đắp ngoài để cầm máu vết thương nhỏ. Chính tính chát này khiến trà lá ổi không phù hợp với mọi người nếu uống thường xuyên.

2. Ai không nên uống trà lá ổi?

Những người sau nên tránh hoặc thận trọng khi uống trà lá ổi:

- Người hay bị táo bón, vì lá ổi có tính cầm tiêu chảy.

- Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

- Người đang dùng thuốc hạ đường huyết hoặc thuốc hạ huyết áp. Trà lá ổi có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, nên cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống.

- Người có cơ địa dị ứng, nhất là khi lần đầu dùng lá ổi.

- Uống quá nhiều có thể gây khó chịu dạ dày, đầy bụng.

Người bệnh đái tháo đường tuyệt đối không dùng trà lá ổi thay cho thuốc điều trị. Nếu muốn uống, cần thông báo với bác sĩ để được theo dõi đường huyết.

Cách pha trà lá ổi khá đơn giản. Chọn lá ổi bánh tẻ hoặc lá non, rửa sạch, có thể phơi khô. Hãm lá với nước sôi khoảng 5 - 10 phút rồi uống. Nên dùng lá ổi từ cây trồng không phun thuốc bảo vệ thực vật.

Trà lá ổi chỉ nên được xem là một loại đồ uống, không phải "bài thuốc" giảm cân. Người muốn giảm mỡ bụng nên điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế đồ ngọt, rượu bia, tăng cường vận động. Nếu có bệnh lý nền, cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi dùng bất kỳ loại thảo dược nào.