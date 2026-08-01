Lauren Sánchez được khen như 'nàng tiên cá' khi tạo dáng giữa biển

Vợ tỷ phú Amazon mặc bikini dây mảnh, mang đôi chân vịt dài và lướt nhẹ dưới mặt nước. Ánh nắng xuyên qua làn nước làm nổi bật vóc dáng săn chắc của Lauren. Nhiều người theo dõi ví cô như nàng tiên cá.

"Hãy chậm lại, hít thở sâu và đơn giản là hiện hữu. Tôi yêu cách đại dương dạy mình sự tĩnh lặng", cô viết.

Bức ảnh vợ tỷ phú Jeff Bezos tạo dáng giữa đại dương thu hút hơn 5.000 lượt thích. Ảnh: IG

Bên dưới bài đăng, một người bình luận: "Một nàng tiên cá". Người khác gọi Lauren là "nàng tiên cá yêu thích", trong khi một số khán giả đồng tình với thông điệp tìm sự cân bằng từ thiên nhiên.

Hơn một năm sau đám cưới xa hoa với Jeff Bezos tại Venice, Italy, Lauren vẫn thường xuyên chia sẻ những chuyến nghỉ dưỡng và hoạt động ngoài trời trên trang cá nhân.

Lauren Sánchez tập pilates để duy trì vóc dáng quyến rũ ở tuổi 56. Ảnh: IG

Cựu nhà báo cho biết từng chạy marathon nhưng chỉ cảm nhận cơ thể thay đổi rõ rệt sau khi tập Pilates.

"Pilates đã thay đổi vóc dáng của tôi. Trước đây tôi từng chạy marathon nhưng chưa bao giờ săn chắc và khỏe như bây giờ", Lauren nói với tạp chí Self.

Tập thể dục cũng là thói quen chung của cô và chồng. Lauren từng tiết lộ hai người thường uống cà phê, trò chuyện rồi cùng tới phòng gym vào mỗi buổi sáng. "Một số người thiền, còn tôi tập thể dục", cô nói với Vogue.

Lauren Sánchez, 56 tuổi, từng làm người dẫn chương trình, phóng viên giải trí và phi công trực thăng. Cô công khai hẹn hò Jeff Bezos năm 2019, đính hôn năm 2023 và tổ chức đám cưới tại Venice vào mùa hè năm ngoái.