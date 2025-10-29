Lauren Sanchez diện váy 'siêu' ngắn đi ăn tối với Jeff Bezos

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ, Lauren Sanchez, đến nhà hàng Carbone, Miami, tối 25/10. Ảnh: Backgrid

Sự xuất hiện của Lauren Sanchez và Jeff Bezos tại nhà hàng Carbone ở Miami tối 25/10 thu hút sự chú ý của giới săn ảnh. Cựu nhà báo 55 tuổi chọn chiếc váy ngắn Roberto Cavalli trị giá 2.725 USD, thiết kế dáng bó sát với họa tiết hoa và đường viền ren. Cô phối cùng đôi giày cao gót quai mảnh của Christian Louboutin, khoe đôi chân săn chắc và phong cách thời thượng.

Trong khi đó, nhà sáng lập Amazon, 61 tuổi, giữ phong cách đơn giản với áo polo đen, quần jeans tối màu và kính phi công. Cả hai nở nụ cười rạng rỡ khi bước vào nhà hàng, thể hiện sự thoải mái sau chuỗi sự kiện dày đặc ở châu Âu.

Lauren Sanchez rạng ngời trong bộ váy Roberto Cavalli trị giá 2.725 USD. Ảnh: Backgrid

Từ sau khi kết hôn tại Venice, Italy, Sanchez và Bezos liên tục di chuyển giữa Mỹ và châu Âu. Cặp vợ chồng được bắt gặp tại Paris Fashion Week đầu tháng này, cùng diện trang phục tông xám đồng điệu khi ăn trưa tại Le Grand Café.

Vài tuần trước đó, họ cũng góp mặt tại Tuần lễ Thời trang New York và tham dự tiệc riêng của cựu tổng biên tập British Vogue Edward Enninful. Khi ấy, tác giả cuốn Fly Who Flew to Space diện váy lụa ngắn phối áo khoác da nâu, trong khi Bezos chọn bộ vest xanh đậm ánh kim lịch lãm.

Cặp vợ chồng tỷ phú vào trong nhà hàng. Ảnh: Backgrid

Lauren Sanchez và Jeff Bezos trao lời thề nguyện hôm 27/6. Đám cưới xa hoa kéo dài ba ngày, trị giá khoảng 50 triệu USD quy tụ hàng loạt ngôi sao như Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom và gia đình Kardashian-Jenner. Sanchez thay nhiều trang phục hàng hiệu trong lễ cưới, gồm váy Schiaparelli Haute Couture, bộ suit Dior và váy dài Dolce & Gabbana may riêng cho buổi lễ chính. Sau hôn lễ, vợ chồng tỷ phú tận hưởng kỳ trăng mật tại miền nam nước Pháp.