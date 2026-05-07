Bộ sưu tập trang sức triệu đô của Lauren Sanchez

Nhẫn đính hôn 2,5 triệu USD

Lauren Sanchez khi dự Oscar tháng 3/2026. Ảnh: Matt Baron

Jeff Bezos cầu hôn Lauren Sánchez vào tháng 5/2023 trên du thuyền, trong chuyến đi đến Liên hoan phim Cannes, bằng chiếc nhẫn gắn viên kim cương hồng khoảng 20 carat, trị giá ước tính 2,5 triệu USD.

"Việc tìm được một viên kim cương tự nhiên ở kích thước này là cực kỳ hiếm, và không nghi ngờ gì khi Jeff Bezos sẽ chọn viên đá thật xa xỉ", Mike Fried, CEO của The Diamond Pro, nói với Page Six Style thời điểm đó.

Tuy nhiên, một viên đá "khủng" dường như vẫn chưa đủ. Trước thềm đám cưới tại Venice vào tháng 6/2025, Sánchez xuất hiện với chiếc nhẫn thứ hai lớn hơn, gắn kim cương cắt oval của nhà thiết kế Lorraine Schwartz trên tay trái, trong khi chuyển chiếc nhẫn kim cương hồng ban đầu sang tay phải. Các chuyên gia ước tính viên đá mới có thể nặng tới 45 carat, trị giá từ 4-6 triệu USD.

Vòng cổ ngọc lục bảo 200 carat

Bà xã Jeff Bezos diện vòng cổ lục bảo ở tiệc Oscar tháng 5/2025. Ảnh: FilmMagic

Mỗi khi chọn trang sức màu sắc, Sánchez luôn đi theo hướng nổi bật tối đa. Cô lần đầu đeo chiếc vòng cổ ngọc lục bảo Colombia nặng 200 carat của Lorraine Schwartz tại bữa tiệc Oscar 2025 do Vanity Fair tổ chức, kết hợp với hoa tai và bộ váy quây trắng của Oscar de la Renta.

Tuần trước, bà xã tỷ phú Jeff Bezos tiếp tục đeo lại món trang sức này tại quốc yến ở Nhà Trắng nhằm vinh danh Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Lần này, chiếc vòng được phối cùng váy đen trễ vai và hoa tai kim cương bản lớn.

Những chiếc đồng hồ đắt tiền

Lauren Sanchez đeo chiếc đồng hồ xa xỉ khi đi ăn tối ở Beverly Hills hồi tháng 10/2025. Ảnh: Backgrid

Niềm đam mê phụ kiện của Sánchez còn mở rộng sang cả đồng hồ. Cô sở hữu ít nhất hai mẫu hiếm của Richard Mille - thương hiệu được ưa chuộng bởi Jay-Z, LeBron James và Lewis Hamilton.

Trong kỳ nghỉ trăng mật tại Ibiza cùng Bezos mùa hè năm ngoái, cô đeo chiếc Richard Mille RM 07-01 Intergalactic Bright Night. Mẫu đồng hồ nạm kim cương này, được cho là quà cưới từ Bezos, sử dụng chất liệu Carbon TPT - thường thấy trên du thuyền đua và xe Công thức 1. Giá bán lại vào khoảng 250.000 USD.

Tháng 10/2025, cô tiếp tục xuất hiện với một thiết kế khác khi đi ăn tối tại Beverly Hills: mẫu RM 75-01 Flying Tourbillon bằng sapphire. Mẫu đồng hồ này trong suốt hoàn toàn, đi kèm dây đeo màu xanh aquamarine và chỉ giới hạn 15 chiếc trên toàn cầu. Mức giá lên tới 2,05 triệu USD.

Trang sức xa xỉ trong đám cưới

Hai đôi bông tai được Lauren diện trong các sự kiện đám cưới năm ngoái. Ảnh: AFP/Kevin Mazur

Đám cưới của Sánchez và Bezos tại Venice vào tháng 6/2025 kéo dài ba ngày, với chi phí ước tính 50 triệu USD, và những món trang sức cô sử dụng cũng xa xỉ tương xứng.

Bezos đã tặng cô dâu một chiếc vòng cổ trị giá từ 3-5 triệu USD cho dịp này. Một nguồn tin thân thiết cặp sao mô tả đó là "chiếc vòng kim cương ôm sát cổ, nổi bật với viên đá trung tâm lớn và đi kèm hoa tai đồng bộ", đùa rằng nó "đồ sộ như siêu du thuyền của Jeff".

Vài tháng sau, Sánchez xuất hiện tại tiệc của Kering Foundation với bộ trang sức trên - gồm những viên kim cương dáng giọt lệ cỡ lớn - dù nguồn gốc chưa được xác nhận.

Trong lễ cưới, cô mặc thiết kế riêng của Dolce & Gabbana và chọn đôi hoa tai Alta Gioielleria "Miracolo" của nhà mốt Italy. Thiết kế này gồm bốn viên kim cương cắt hình giọt lệ, được chế tác từ cùng một viên đá thô, với giá trị ước tính khoảng 5 triệu USD.

Trang sức đeo thường ngày của cô cũng gây chú ý với vòng tay kim cương pavé khắc chữ "LB" - cách cô tinh tế đánh dấu họ mới sau khi kết hôn.

Bộ sưu tập hoa tai ấn tượng

Cựu nhà báo sử dụng nhiều mẫu hoa tai ấn tượng khi dự sự kiện. Ảnh: Varierty/GC Images

Sánchez sở hữu nhiều đôi hoa tai kim cương nổi bật, trong đó có thiết kế cắt emerald gây chú ý khi cô đeo tại bữa tiệc của Kering Foundation năm 2024.

Tại dạ tiệc nhậm chức của Tổng thống Donald Trump năm ngoái, cô làm mới phong cách quen thuộc khi kết hợp váy chiffon màu đào mềm mại của Dolce & Gabbana với đôi hoa tai ngọc trai dáng chùm của Lorraine Schwartz.

Trong Tuần lễ Thời trang Paris tháng 10/2025, cô chọn phong cách tiết chế hơn, đeo hoa tai kim cương hai viên dáng thả khi rời khách sạn Ritz, phối cùng chân váy vintage của John Galliano.

Nhiều dây chuyền xa xỉ

Qua nhiều năm, Sánchez liên tục thay đổi các mẫu vòng cổ nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Tại tiệc Oscar 2024 do Vanity Fair tổ chức, cô kết hợp váy xuyên thấu màu đỏ của Lever Couture với vòng cổ Lorraine Schwartz, nổi bật với viên kim cương trung tâm dáng oval 35 carat, đi kèm một viên kim cương dáng giọt lệ thả phía dưới.

Ở lễ trao giải Breakthrough Prize tháng 4/2025, Sánchez phối chiếc váy vintage của Galliano từng được Sophia Loren mặc cùng vòng cổ của Rahaminov Diamonds, gắn viên kim cương nâu fancy 12 carat cắt hình giọt lệ làm điểm nhấn.

Cô cũng sở hữu một dây chuyền mặt thánh giá đính kim cương của Lorraine Schwartz, từng đeo tại đêm công diễn vở Sunset Blvd ở nhà hát St. James vào tháng 10/2024.