Kiểu tóc ngắn giúp Song Hye Kyo 'hack tuổi'

Trong loạt ảnh chụp cho Vogue Trung Quốc gần đây, Song Hye Kyo gây chú ý khi đổi sang kiểu tóc ngang xương quai xanh uốn dáng chữ C mềm mại - một lựa chọn tưởng đơn giản nhưng lại giúp visual của cô thanh thoát, sang trọng hơn.

Theo Woman, nếu bạn có gò má cao, gương mặt đầy đặn, đây chắc chắn là kiểu tóc bạn nên lưu tâm trong mùa hè năm nay. Độ dài ngang xương quai xanh giúp tạo hình khuôn mặt, độ cong hướng vào trong của phần đuôi tóc thu hút sự chú ý vào trung tâm, làm mềm các đường nét trên khuôn mặt.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với khuôn mặt tròn, tạo hiệu ứng thon gọn hơn. Đối với khuôn mặt vuông, kiểu tóc này giúp làm mềm các đường nét góc cạnh trên khuôn và tạo thêm chiều rộng cho khuôn mặt dài, mang lại vẻ ngoài thanh lịch.

Nếu có mái tóc dày, bạn có thể tỉa layer để giảm độ nặng. Ngược lại nếu có mái tóc mỏng, đừng tỉa quá nhiều nhằm giữ độ bồng bềnh.

Tóc ngang xương quai xanh uốn cụp cũng không đòi hỏi quá nhiều thời gian tạo kiểu mỗi ngày. Chỉ cần dùng lược tròn hoặc máy uốn bản lớn khoảng 32 mm để tạo độ cụp vừa phải là mái tóc đã có vẻ bồng bềnh chuẩn phong cách Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, chuyên gia của Woman gợi ý thoa một lượng nhỏ dầu dưỡng khi tóc còn hơi ẩm sẽ giúp phần đuôi tóc mềm mượt, hạn chế xơ rối và giữ được độ bóng khỏe tự nhiên.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016)... Năm 2023, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory.

Ở tuổi 45, Song Hye Kyo vẫn là biểu tượng nhan sắc trong lòng nhiều khán giả. Những năm gần đây, cô tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.