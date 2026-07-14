Nhan sắc người mẫu 20 tuổi gây tiếc nuối khi trượt vai Nam Phương Hoàng hậu

“Hoàng hậu cuối cùng” đang là dự án điện ảnh gây chú ý với sự tái xuất của Tăng Thanh Hà. Đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, song Tăng Thanh Hà nhận phải không ít tranh cãi. Đáng chú ý, người mẫu Trà My (Nàng Mơ) trở thành cái tên được nhắc nhiều khi từng tham gia casting cho vai diễn này.

Nữ người mẫu sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí cùng thần thái dịu dàng đúng kiểu phụ nữ xưa. Thậm chí, những bộ ảnh cổ trang lấy cảm hứng từ Nam Phương Hoàng hậu do Trà My thực hiện cũng bất ngờ gây sốt trở lại.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng nhận định Trà My là gương mặt mới, chưa đủ chín muồi để gánh vác vai diễn Nam Phương Hoàng hậu. Ngoài ngoại hình, ê-kíp phim cũng cần phải lựa chọn những người phù hợp với vai diễn từ nhiều yếu tố khác.

Trước đó, Trà My từng tham gia casting dự án “Hoàng hậu cuối cùng” với mong muốn thử sức nhiều hơn là đặt kỳ vọng giành được vai chính. Người đẹp hoàn toàn tôn trọng quyết định của ê-kíp, đồng thời tin rằng đạo diễn có những tiêu chí riêng khi lựa chọn diễn viên.

Cô cũng phủ nhận việc đi thử vai vì nghĩ mình giống Nam Phương Hoàng hậu, mà xem đây là cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Trà My sinh năm 2006 tại Hà Nội. Cô thường được biết đến với nghệ danh “Nàng Mơ”. Cô sở hữu chiều cao 1m68, từng lọt top 6 Vietnam‘s Next Top Model 2025.

Sau khi bước ra từ cuộc thi, Trà My được nhiều nhà thiết kế yêu thích. Cô được NTK Đỗ Mạnh Cường chọn làm ”nàng thơ“ trong nhiều bộ sưu tập của mình.

Tháng 11/2025, Trà My đóng phim điện ảnh ”Thế hệ kỳ tích“ của đạo diễn Hoàng Nam. Dù không được thành tích cao về doanh thu song đây cũng được xem là bước ngoặt của người đẹp 20 tuổi trên hành trình làm nghệ thuật.

Trà My cũng đang là một nhà sáng tạo nội dung được nhiều người quan tâm. Cô có hơn 400 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội TikTok.

Sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông, bởi vậy Trà My cũng thường xuyên lựa chọn phong cách thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch.

Người đẹp đang ấp ủ việc học thêm diễn xuất chuyên nghiệp, song song với việc chuẩn bị nhập học tại Đại học Văn Lang.