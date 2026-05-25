Song Hye Kyo ưu tiên bản thân sau những thăng trầm tình cảm

Mới đây, hình ảnh sang trọng của Song Hye Kyo trên tạp chí Vogue đã nhanh chóng phủ sóng khắp mạng xã hội châu Á. Diện thiết kế lụa mềm mại của Bottega Veneta kết hợp cùng trang sức Chaumet cao cấp, ngôi sao Hàn Quốc toát lên vẻ đẹp điềm tĩnh đầy cuốn hút. Không chỉ gây ấn tượng bằng nhan sắc trẻ trung, những lời tâm sự trút ruột gan của cô cũng tạo nên sự chú ý lớn.

Tư duy sống khác biệt sau nhiều biến cố

Khác với hình ảnh một người luôn đặt cảm xúc của người xung quanh lên trên hết như trước kia, Song Hye Kyo của hiện tại đã biết cách yêu thương chính mình. Sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân chóng vánh cùng tài tử Song Joong Ki dường như đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong nhận thức của cô. Cặp đôi từng khiến khán giả khắp châu Á ngưỡng mộ sau thành công vang dội của bộ phim "Hậu duệ Mặt trời" năm 2017, nhưng lại ngậm ngùi xác nhận ly hôn chỉ hai năm sau đó.

Quá khứ tình trường của người đẹp từng trải qua không ít thăng trầm với các tài tử đình đám Hàn Quốc như Lee Byung Heon hay Hyun Bin. Cô thừa nhận bản thân từng nghĩ chuyện lập gia đình rất đơn giản lúc còn trẻ, nhưng khi trưởng thành lại thấy hôn nhân mang dáng dấp của một canh bạc rủi ro. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1981 khẳng định bản thân luôn dứt khoát trong tình cảm. Một khi mối quan hệ khép lại, cô tuyệt đối không níu kéo bởi niềm tin rằng mình đã nỗ lực trọn vẹn cho tình yêu đó.

Song Hye Kyo ở tuổi 45. Vouge.

Giờ đây, sự tổn thương đã nhường chỗ cho một trạng thái cân bằng mới. Nữ diễn viên nhận ra rằng việc đặt bản thân lên hàng đầu không mang ý nghĩa ích kỷ. Trái lại, khi thấu hiểu giá trị cá nhân, cô có thể trao đi nhiều tình yêu thương hơn. Thái độ sống này cũng giúp cô giữ được sự bình tĩnh trước bão dư luận. Những lời bình luận ác ý từng khiến cô gái trẻ năm xưa dễ dàng suy sụp, nay đã không còn khả năng làm người phụ nữ trưởng thành này tức giận.

Cùng với sự thay đổi trong đời sống cá nhân, áp lực công việc cũng là điều cô thẳng thắn đối diện. Hơn hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, Song Hye Kyo cho biết kỹ năng diễn xuất chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng. Càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, cô càng cẩn trọng hơn với từng vai diễn. Mỗi nhân vật đại diện cho một cuộc đời hoàn toàn xa lạ, đòi hỏi cô phải đào sâu nghiên cứu để thấu cảm trọn vẹn. Ngay cả trước ống kính, cô cũng vô cùng khắt khe về trang phục lẫn lối trang điểm, biến áp lực thành động lực hoàn thiện bản thân.

Niềm vui bình dị bên cún cưng Ruby

Rũ bỏ lớp hào quang rực rỡ của một minh tinh màn ảnh, cuộc sống thường nhật của Song Hye Kyo diễn ra vô cùng êm đềm. Khi không vướng bận lịch trình, cô chuộng để mặt mộc, ăn vận đơn giản. Thời gian rảnh rỗi được cô ưu tiên cho việc nghỉ ngơi ở nhà, dạo bước qua các buổi triển lãm nghệ thuật hoặc tổ chức những bữa tiệc nhỏ ấm cúng bên hội bạn thân.

Đặc biệt, sự xuất hiện của chú chó nhỏ tên Ruby đã mang lại nguồn năng lượng tích cực to lớn. Nhận nuôi Ruby thời điểm sau ly hôn, thú cưng này đã giúp cô từ bỏ thói quen thức khuya độc hại. Thay vì lối sống thất thường, nữ diễn viên bắt đầu dậy sớm, đi dạo bộ quanh công viên mỗi ngày. Việc ngắm nhìn vạn vật trên đường phố khi dắt cún cưng đi dạo giúp cô gạt bỏ sự trì hoãn, mang lại cảm giác thư thái vô giá.

Hạnh phúc đối với mỹ nhân U45 hiện tại được đong đếm bằng những điều vô cùng nhỏ bé. Đó là sức khỏe của mẹ, sự hiện diện của chú chó Ruby bên cạnh những người bạn tri kỷ.

Là biểu tượng không thể thay thế của làn sóng Hàn Quốc, tên tuổi của cô đã gắn liền với hàng loạt tác phẩm truyền hình kinh điển như "Trái tim mùa thu", "Ngôi nhà hạnh phúc" hay "Ngọn gió đông năm ấy". Gần đây nhất, màn lột xác ấn tượng trong "Vinh quang trong thù hận" tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của cô trong lòng công chúng. Không dừng lại ở đó, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đón sự trở lại của cô qua dự án điện ảnh mang yếu tố kinh dị "Dark Nuns" cũng như series phim "Slowly and Intensely" phát sóng trên nền tảng Netflix thời gian tới.

