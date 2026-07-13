Cuộc sống của nữ quân nhân đầu tiên đoạt Á hậu Việt Nam sau hơn một năm đăng quang

Á hậu Việt Nam 2024 nhận quân hàm Thượng úy

Mới đây, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cho biết cô vừa được thăng quân hàm Thượng úy. Tuy nhiên, do trùng với lịch thi tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người đẹp không thể có mặt tại lễ trao quyết định thăng quân hàm.

Trước đó, hành trình công tác của Châu Anh cũng ghi nhận những dấu mốc đáng chú ý. Tháng 9/2025, cô được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen và quyết định thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Trước đó, tại thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp đang mang quân hàm Thiếu úy.

Á hậu Châu Anh tại thời điểm đăng quang. (Ảnh: FBNV)

Trần Ngọc Châu Anh sinh năm 2003 trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Cô là trợ giảng tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, hiện theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Châu Anh từng thổ lộ: "Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống. Từ nhỏ, tôi luôn được bố mẹ rèn luyện, nhắc nhở. Dù chưa bước vào môi trường quân ngũ, tôi đã sống chuẩn chỉ, đúng giờ, nền nếp, lễ phép nhờ sự rèn giũa của bố mẹ. Bố dạy tôi tập thể dục mỗi sáng sớm, dậy sớm, sống nền nếp kỷ cương, phải có chí tiến thủ và sống tử tế với mọi người.

Trong những bữa cơm, những buổi sinh hoạt ở nhà, bố mẹ thường kể cho tôi nghe về quá trình tham gia quân đội và những cuộc chiến đấu của ông tôi. Vì vậy, tôi luôn mong muốn có thể tiếp nối truyền thống gia đình".

Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. (Ảnh: FBNV)

Là nữ quân nhân đầu tiên tham gia cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á hậu, Châu Anh từng thổ lộ đây là sự may mắn và cũng là dấu mốc đặc biệt với cô. Cô mong muốn góp phần lan tỏa hình ảnh người nữ thanh niên Việt Nam đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương.

Mới đây, Á hậu Châu Anh thử sức diễn xuất trong MV Công tử văn thơ của Mono. Cô thể hiện nhân vật lấy cảm hứng từ hình ảnh phụ nữ Bắc bộ xưa, từng xuất hiện trong tranh lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ.

Khác với nhiều người đẹp lựa chọn hoạt động nghệ thuật liên tục, Châu Anh xuất hiện chọn lọc sau hơn một năm đăng quang.

Á hậu Châu Anh có vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo. (Ảnh: FBNV)

Tháng 6/2026, cô chia sẻ: "Vậy là đã tròn một năm kể từ khoảnh khắc Châu Anh vinh hạnh được xướng tên cho ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 (cuộc thi lùi thời gian tới năm 2025 do kéo dài thời gian chuẩn bị và tổ chức - PV). Từ trái tim của một người lính trẻ mang trong mình tình yêu nghệ thuật, một năm qua đối với em là một hành trình của trách nhiệm, sự cống hiến và ngập tràn lòng biết ơn.

Nhìn lại chặng đường ấy, em thấy mình quá vô cùng may mắn khi được trao cơ hội để học hỏi, trưởng thành và dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng".

Châu Anh khẳng định điều cô mong mỏi khi giành ngôi vị Á hậu không phải hoạt động showbiz mà là có cơ hội thực hiện dự án nhân ái, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng và xã hội.