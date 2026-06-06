Song Hye Kyo đi nghỉ dưỡng cùng mẹ

Trên trang cá nhân, Song Hye Kyo cho biết loạt ảnh do mẹ chụp cho con gái và chú thích: "Một ngày để nghỉ ngơi". Trong ảnh, ngôi sao đội mũ rộng vành, đeo kính chống nắng, mặc đồ bơi để lộ làn da trắng.

Các bình luận trên Instagram chúc Song Hye Kyo có một kỳ nghỉ dễ chịu, khen ngợi cô xinh đẹp. Loạt ảnh của diễn viên hiện thu hút hơn 200 nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.

Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo gần đây đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo - phim truyền hình Netflix Slowly, Intense của biên kịch Noh Hee Kyu. Lấy bối cảnh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ những năm 1960 đến 1980 - thời kỳ đầy rẫy sự tàn bạo và bạo lực, phim khắc họa câu chuyện trưởng thành của những người dốc toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ. Tác phẩm có sự tham gia của Song Hye Kyo, Gong Yoo, Seolhyun và Cha Seung Won.

Khoảnh khắc thư giãn bên bể bơi của ngôi sao.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là ngôi sao màn ảnh Hàn, được khán giả yêu mến với Ngọn gió đông năm ấy, Ngôi nhà hạnh phúc, Trái tim mùa thu, Hậu duệ mặt trời, Boyfriend, Now We are Breaking up, The Glory... Ngoại tứ tuần nhưng cô đắt show quảng cáo, chụp tạp chí. Cô được mệnh danh là Ngọc nữ màn ảnh Hàn vì vẻ đẹp nổi bật.

Song Hye Kyo kết hôn với tài tử Song Joong Ki năm 2017 sau thời gian ngắn tìm hiểu. Sau 20 tháng cưới, Song Hye Kyo ly hôn. Hiện cô độc thân, tập trung cho công việc.