Song Hye Kyo được khen 'dễ thương' khi để tóc ngắn

Kiểu tóc mới của Song Hye Kyo.

Hôm 16/9, Song Hye Kyo đăng tải loạt ảnh chụp tại hồ Como, Italy, lên trang cá nhân. Trong ảnh, người đẹp để tóc ngắn ngang xương quai xanh, được uốn tỉa cụp ôm lấy gương mặt. Nữ diễn viên để tóc đen và chải ngôi giữa đơn giản. Bên dưới phần bình luận, cô được hairstylist Hyungsun Ju khen "dễ thương". Nhiều đồng nghiệp còn bày tỏ sự ghen tị với nhan sắc tuổi tứ tuần của nữ diễn viên.

Song Hye Kyo khoe nhan sắc ít son phấn ở tuổi tứ tuần khi dạo chơi hồ Como, thuộc vùng Lombardia.

Tại những sự kiện gần đây, Song Hye Kyo xuất hiện với mái tóc dài ngang ngực, lúc buông xõa thướt tha, lúc tết gọn gàng, thanh lịch. Vì thế, hình ảnh mới này của cô nhận được gần 800.000 lượt tương tác sau 8 tiếng.

Song Hye Kyo từng nhiều lần thay đổi độ dài mái tóc, để tóc bob uốn phồng phần đuôi tóc hoặc tóc lob uốn xoăn sóng. Thời đóng Encounter (2018), Song Hye Kyo từng tạo cơn "sốt" khi cắt tóc tém mái mưa.

Song Hye Kyo từng nhiều lần thay đổi độ dài mái tóc.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.

