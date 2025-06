Song Hye Kyo khoe nhan sắc ít son phấn ở tuổi 43

Trong loạt ảnh đăng tải hôm 16/6, cô gần như không trang điểm. Kiểu tóc tém ngắn sát gáy giúp Song Hye Kyo thêm trẻ trung hơn so với độ tuổi tứ tuần.

Diễn viên Song Hye Kyo

HK01 trích dẫn một số bình luận khen ngợi nhan sắc ngôi sao phim The Glory: "Cô ấy đẹp bất chấp tóc ngắn hay dài, không phải ai cũng có thể chinh phục được kiểu tóc này", "Cô ấy đẹp đến mức không cần tô son", "Dù bao tuổi, cô ấy vẫn thật nữ tính và xinh đẹp"... Cũng có một số ý kiến nhận xét Song Hye Kyo trông gầy hơn trước đây và cho rằng cô đã giảm cân cho vai diễn mới.

Song Hye Kyo được người hâm mộ cho là đã giảm vài cân nên vóc dáng có phần hơi khẳng khiu.

Tham gia talkshow You Quiz on the Block của tvN phát sóng hồi đầu năm, nữ diễn viên cho biết từ khi bước sang tuổi tứ tuần, cô ngày càng chú trọng đến làn da. Song Hye Kyo thường xuyên đến khoa da liễu để chăm sóc da chuyên sâu và chọn ăn thực phẩm tốt để bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. "Quốc bảo xứ Hàn" duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt nói không ba loại thực phẩm là chocolate sữa, thức uống chứa caffeine và đồ uống có gas để kìm hãm tốc độ lão hóa cơ thể.

Khi trò chuyện với Elle Korea, Song Hye Kyo nói: "Vì làm công việc cần nhiều đến hình ảnh nên tôi cố gắng quản lý cơ thể để trông trẻ trung hơn một chút".

Ngoài các bước tẩy trang, làm sạch, dưỡng ẩm cơ bản, nữ diễn viên cũng tiết lộ hai thành phần mỹ phẩm luôn có trong chu trình chăm da của cô là vitamin C và A. "Vì lịch trình dày đặc nên việc chăm sóc da chính xác và hiệu quả là lựa chọn tất yếu của tôi. Tôi dùng serum vitamin C vào buổi sáng để duy trì làn da sáng bóng, sử dụng retinol cuối ngày để hoàn thiện quá trình chống lão hóa", Song Hye Kyo cho hay.

Nhan sắc ít son phấn của Song Hye Kyo được khán giả khen đẹp bất chấp tuổi tác.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023).

Năm 2023, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Hồi đầu năm, cô trở lại màn ảnh rộng sau 11 năm với phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.