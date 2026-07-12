Vẻ đẹp 'như xé truyện bước ra' của những minh tinh đẹp nhất thế giới

Minh tinh hành động áp đảo dàn mỹ nhân

Sự xuất hiện của Charlize Theron tại chuỗi sự kiện quảng bá Odysseus gây áp đảo dàn mỹ nhân. Tại buổi photo call ở London, Anh, nữ diễn viên xuất hiện với blazer tối màu kết hợp áo sơ mi lụa, quần shorts satin và kính râm đen. Hình ảnh trẻ trung khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí dành lời khen "minh tinh mặc gì cũng đẹp".

Trong các chuỗi sự kiện tối, Charlize chuyển sang thiết kế ren đen xuyên thấu với phom dáng ôm sát, khoe vóc dáng săn chắc cùng thần thái sắc lạnh đặc trưng.

Trong Odysseus, cô vào vai Calypso - nữ thần đem lòng yêu Odysseus và giữ người anh hùng trên hòn đảo Ogygia suốt nhiều năm trước khi buộc phải để ông tiếp tục hành trình trở về Ithaca.

Đây là lần hiếm hoi minh tinh Nam Phi góp mặt trong một bộ phim sử thi quy mô lớn của Christopher Nolan, bên cạnh dàn diễn viên hạng A gồm Matt Damon, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Zendaya và Anne Hathaway.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động, vị thế của Charlize Theron ngày càng vững chắc ở Hollywood nhờ thực lực diễn xuất. Từ tượng vàng Oscar với Monster đến những màn lột xác trong Mad Max: Fury Road , Bombshell hay The Old Guard , nữ diễn viên luôn được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa. Sự xuất hiện trong The Odyssey tiếp tục khẳng định sức hút của minh tinh.

Nhan sắc không có chỗ chê của Anne Hathaway

Anne Hathaway trở lại hợp tác cùng Christopher Nolan sau hơn một thập kỷ kể từ Interstellar . Nữ diễn viên đảm nhận vai Penelope - người vợ thủy chung của Odysseus, biểu tượng của lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ trong thần thoại Hy Lạp.

Nữ diễn viên tham gia chiến dịch quảng bá The Odyssey khi đang mang thai con thứ ba. Hình ảnh rạng rỡ, cách chọn trang phục khéo léo của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được People, Harper's Bazaar và Vogue dành nhiều lời khen.

Việc góp mặt trong dự án sử thi, được chào đón trên thảm đỏ The Odyssey không chỉ đánh dấu màn tái hợp với Christopher Nolan, mà còn chứng minh vị thế ngôi sao hạng A sau hơn hai thập kỷ hoạt động.

Nàng thơ thế hệ mới của Christopher Nolan

Trong The Odyssey, Zendaya đảm nhận vai Athena - nữ thần trí tuệ, chiến lược. Đây được xem là một trong những vai diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên 29 tuổi khi lần đầu hợp tác với đạo diễn Christopher Nolan, sau chuỗi thành công với Euphoria , loạt phim Spider-Man , Dune và Challengers .

Giới chuyên môn đánh giá vai diễn thần thoại Hy Lạp là bước tiến mới, đưa cô góp mặt trong một dự án sử thi quy tụ dàn diễn viên hạng A như Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron và Lupita Nyong'o.

Suốt thời gian diễn ra chuỗi sự kiện quảng bá The Odyssey, Zendaya nỗ lực mang thời trang lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, từ những thiết kế mang phom dáng cổ điển đến bộ váy Louis Vuitton được chế tác gần 800 giờ, giúp cô liên tục đổi mới và gây ấn tượng.

Chia sẻ với Deadline, Zendaya cho biết quá trình tham gia The Odyssey giúp cô hiểu hơn về sử thi Homer cũng như nhân vật thần trí tuệ. "Tôi nghĩ thần thoại Hy Lạp hấp dẫn. Thật thú vị khi được tìm hiểu Athena, về nguồn gốc, ý nghĩa và câu chuyện của bà", cô nói.

Zendaya không chỉ quảng bá một bộ phim mà còn góp phần đưa hình tượng Athena bước ra khỏi màn ảnh, trở thành điểm nhấn xuyên suốt tour quảng bá của The Odyssey .

Ngọc trai đen khiến Christopher Nolan bất chấp tranh cãi

Trong The Odyssey , Lupita Nyong'o đảm nhận cùng lúc hai nhân vật quan trọng Helen thành Troy - người phụ nữ có nhan sắc được xem là đẹp nhất thần thoại Hy Lạp, nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thành Troy và Clytemnestra - chị gái của Helen, hoàng hậu xứ Mycenae. Christopher Nolan cho rằng sự mạnh mẽ, điềm tĩnh và khí chất của ngọc trai đen đủ để khắc họa hai biểu tượng phụ nữ trong thần thoại.

Việc Lupita được giao vai Helen từng tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng hình tượng "người phụ nữ đẹp nhất thế giới" không phù hợp với nữ diễn viên gốc Kenya.

Trả lời Elle , Lupita cho biết cô không bận tâm trước những chỉ trích. "Đây là câu chuyện thần thoại. Dàn diễn viên của chúng tôi đại diện cho thế giới ngày nay", cô nói, đồng thời khẳng định vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở chiều sâu của nhân vật.

Trên thảm đỏ The Odyssey , Lupita lựa chọn thiết kế tôn vẻ đẹp khỏe khoắn, không quá cầu kỳ. Nữ diễn viên đang nỗ lực chứng minh lý do cô được Christopher Nolan tin tưởng giao những nhân vật mang tính biểu tượng, bất chấp mọi tranh cãi và chỉ trích từ khán giả.