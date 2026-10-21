Khả Ngân 'dát' hàng hiệu tiền tỷ Nhan Phúc Vinh tặng

Hôm 20/10, Khả Ngân khoe những khoảnh khắc dạo phố, đi cà phê với bụng bầu vượt mặt. Trước đó, diễn viên xác nhận đang mang thai con gái.

Khả Ngân xuống phố với bộ phụ kiện trị giá tiền tỷ, trong đó nổi bật là chiếc túi Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware.

Đây là mẫu túi kinh điển của Hermès với lớp da bê hạt tự nhiên đứng phom, được xem là một biểu tượng của giới thượng lưu. Thiết kế có giá bán trên thị trường khoảng 25.000 đến 33.000 USD (khoảng 650 đến 860 triệu đồng).

Cùng với chiếc túi hiệu Hermes, Khả Ngân hoàn thiện phong cách bà bầu bằng chiếc vòng tay từ bộ sưu tập Love của Cartier, cũng là quà Nhan Phúc Vinh tặng cô trước đó. Mẫu vòng tay bản nhỏ này có giá 5.300 USD (xấp xỉ 140 triệu đồng).

Bên cạnh chiếc nhẫn kim cương được Nhan Phúc Vinh tặng khi cầu hôn, Khả Ngân còn đeo một chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út.

Nhan Phúc Vinh từng chia sẻ với bạn bè rằng khi gặp Khả Ngân, anh mới có cơ hội tiêu tiền tiết kiệm bằng cách mua quà cho cô vì trước đó, diễn viên gần như không có nhu cầu riêng. Khi cầu hôn Khả Ngân, anh tiếc vì không tìm được một chiếc nhẫn kim cương có viên chủ to hơn để dành tặng cô.

Theo bạn bè của cặp diễn viên, tổng giá trị quà tặng và nhẫn cầu hôn Nhan Phúc Vinh dành cho Khả Ngân lên tới hàng tỷ đồng.

Khả Ngân hiện gác lại công việc đóng phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện để tập trung dưỡng thai, chờ con gái đầu lòng chào đời.

Hôm 31/8, diễn viên Nhan Phúc Vinh bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn Khả Ngân, cho biết bạn gái đã gật đầu đồng ý.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân cũng chia sẻ về hành trình mới mà cô sắp trải qua cùng nửa kia. "Cảm ơn anh đã đến, cùng em xây dựng mái ấm nhỏ và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn", cô tâm sự. Cùng với thông báo này, Khả Ngân còn đăng cùng biểu tượng bé gái, khiến nhiều khán giả cho rằng cô đang úp mở chuyện có tin vui.

Dưới bài đăng của cả hai, nhiều đồng nghiệp chúc mừng hạnh phúc. Một người chị thân thiết của Khả Ngân cho biết đã sẵn sàng "bế cháu".

Sau tin vui sắp cưới, Khả Ngân cho biết khi bước sang giai đoạn mới, cô vẫn là chính mình, yêu công việc và tiếp tục theo đuổi các dự án. Còn những câu chuyện riêng tư, cựu hot girl sẽ giữ cho gia đình nhỏ. Trước khi có con chung, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có khoảng hơn hai năm hẹn hò. Cặp sao chưa tiết lộ về kế hoạch đám cưới.

Ảnh: FBNV