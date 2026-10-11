Cuộc sống của Khả Ngân khi mang thai con đầu lòng

Xuất hiện gần đây tại một sự kiện dành cho mẹ và bé, Khả Ngân diện váy khoe khéo vòng hai vượt mặt. Nữ diễn viên đang ở những tháng cuối của thai kỳ khi lần đầu làm mẹ.

Vợ chưa cưới của Nhan Phúc Vinh được khen nhuận sắc, "có da có thịt" hơn khi mang bầu. Mỗi lần dự sự kiện, cô thường trang điểm tôn nét tự nhiên, trẻ trung.

Khả Ngân công khai mối quan hệ với Nhan Phúc Vinh hồi cuối tháng 8, sau khi nhận lời cầu hôn của nam diễn viên. Thời điểm đó, bụng bầu đã lùm lùm nhưng người đẹp giữ nguyên tắc im lặng về chuyện riêng tư với truyền thông.

Cô chỉ cảm ơn chồng chưa cưới vì đã đến và cùng mình xây dựng một mái ấm nhỏ. Nữ diễn viên cho biết khi bước sang vai trò mới, cô vẫn dành thời gian cho công việc và tiếp tục những dự án yêu thích.

Tin vui khiến không ít người bất ngờ, bởi cả hai vốn kín tiếng về đời tư. Khả Ngân từng vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Thanh Sơn sau khi đóng chung phim 11 tháng 5 ngày, nhưng cô phủ nhận và nói chỉ là đồng nghiệp. Còn Nhan Phúc Vinh chưa từng công khai hẹn hò ai, dù nhiều lần bị khán giả ghép đôi với các bạn diễn.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Khả Ngân vẫn hạn chế đăng những khoảnh khắc bên cạnh Nhan Phúc Vinh. Cô chỉ khoe những món quà đắt tiền anh tặng, trong đó có Hermès Birkin 30 Black Togo Gold Hardware, chiếc vòng tay từ bộ sưu tập Love của Cartie... Tổng trị giá của hộp quà nhân dịp cầu hôn Nhan Phúc Vinh dành cho vợ chưa cưới lên tới hơn một tỷ đồng.

Hạn chế xuất hiện bên nhau ở những tháng đầu thai kỳ nhưng Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vẫn thường xuyên cùng tham gia các buổi tụ tập cùng bạn bè.

Nữ diễn viên cũng thoải mái diện đồ bó tôn bụng bầu đi dạo phố, hẹn hò nhóm bạn thân.

Nữ diễn viên khi dự tiệc mừng sinh nhật muộn của á hậu Hoàng Oanh hồi cuối tháng 9.

Đầu tháng 10, nữ diễn viên công khai bụng bầu trên trang cá nhân và được khen phong cách trẻ trung, năng động ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Trước đó, giai đoạn đầu của thai kỳ, nữ diễn viên thường chọn những trang phục che khéo vòng hai mỗi lần đi sự kiện. Trong ảnh, cô xuất hiện trên thảm đỏ show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong.

Từ khi có bầu, Khả Ngân luôn nhìn mọi chuyện bằng sự biết ơn. Dịp sinh nhật tròn 29 tuổi hồi cuối tháng 7, cô phát hành ca khúc Cảm ơn những gì đã qua và cho biết không phải bước chuyển hướng sang ca hát mà là món quà dành cho bản thân. Đây cũng là lời tự sự về hành trình trưởng thành sau những biến cố trong cuộc sống và sự nghiệp. Trước đó, cô có nửa năm không đóng phim, ít hoạt động.

Từ tháng 7, Khả Ngân đã được nhiều khán giả tò mò về việc tăng cân. Tại một sự kiện, cô diện chiếc váy ôm dáng, liên tục dùng tay hoặc đặt phụ kiện trước bụng khi tạo dáng. Ở một số góc chụp, Khả Ngân bị nhiều khán giả thắc mắc về chuyện có bầu. Dưới một video có hơn triệu lượt xem trên TikTok, Khả Ngân chỉ giải thích 'đã mập còn bị chụp góc dìm'.

Khả Ngân sinh năm 1997, nổi lên với danh xưng "hot girl boxing" năm 15 tuổi. Khi lấn sân điện ảnh, cô được khen về ngoại hình nhưng diễn xuất bị chê ở các phim: Cao thủ ẩn danh, Yêu em từ khi nào, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời... Với 11 tháng 5 ngày và Gia đình mình vui bất thình lình, người đẹp được đánh giá có tiến bộ, tuy nhiên danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải thưởng Cánh diều vàng 2022 vẫn gây tranh cãi. Đẹp đôi và diễn ăn ý trong hai tác phẩm này, Khả Ngân vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Thanh Sơn nhưng cả hai chưa từng xác nhận.

Ảnh: FBNV