Jennifer Lawrence đổi cách tập luyện để phù hợp tuổi U40

Jennifer Lawrence trong bộ ảnh tạp chí mới nhất. Ảnh: Vogue

Ở tuổi 36, Jennifer Lawrence vẫn duy trì vóc dáng khỏe khoắn nhưng không còn xem việc tập luyện đơn thuần là cách đốt nhiều calo. Trong cuộc trò chuyện với British Vogue hồi tháng 9, nữ diễn viên cho biết sau khi hoàn thành bộ phim What Happens at Night cùng Leonardo DiCaprio, cô muốn điều chỉnh lịch vận động và tập trung toàn lực vào rèn sức mạnh.

Lawrence thêm lớp yoga vào lịch tập luyện bởi bộ môn này tạo cho cô cảm giác có cấu trúc và buộc bản thân phải duy trì kỷ luật. Trước đây cô không nghĩ yoga thực sự được xem là một buổi tập. Sau khi trải nghiệm, cô thay đổi quan điểm và nhận ra bộ môn này đòi hỏi nhiều sức lực hơn tưởng tượng.

Từ cardio đến sức mạnh

Thói quen mới của Lawrence cũng cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong quan niệm giữ dáng của phụ nữ hiện đại: cơ thể khỏe và có sức mạnh ngày càng được đặt cạnh mục tiêu vóc dáng thon gọn. Thực tế, Lawrence không phải người mới với tập sức mạnh. Trong cuộc phỏng vấn với TRAIN for HER, cô cho biết thời gian trước đó, lịch tập thay đổi tùy từng giai đoạn và có thể luân phiên giữa cardio, tập sức mạnh hoặc kết hợp cả hai. Khi chuẩn bị cho những vai diễn đòi hỏi thể lực như Katniss Everdeen trong The Hunger Games hay Mystique trong X-Men, cô từng tập chạy, đạp xe, nhảy, yoga, bài tập với tạ, các động tác cho vùng cơ trung tâm và những bài tập giúp cải thiện tốc độ, sức mạnh, sự linh hoạt. Hiện, Lawrence chủ động chọn tập sức mạnh như một phần quan trọng trong quá trình cải thiện sức khỏe thay vì chỉ xem đây là công cụ phục vụ việc chuẩn bị cho một vai diễn.

Xu hướng này cũng xuất hiện ở nhiều phụ nữ nổi tiếng. Jennifer Aniston gần đây nói cô từng thiên về máy chạy bộ hoặc máy elliptical vì quan niệm cardio là cách chính để giữ người gọn. Hiện nữ diễn viên 57 tuổi chú trọng hơn vào tập sức mạnh với mục tiêu duy trì cơ bắp, xương và khả năng vận động khi tuổi cao.

Yoga bổ sung cho tập sức mạnh

Nếu tập sức mạnh hướng đến khả năng tạo lực và duy trì cơ bắp, yoga lại có một nhóm lợi ích khác như khả năng kiểm soát cơ thể, độ linh hoạt, thăng bằng và sự phối hợp giữa vận động với hơi thở. Lawrence tập yoga xen kẽ những buổi tập sức mạnh. Cô thường tập các động tác như plank, chào mặt trời, chiến binh ngược, tư thế cái ghế và tư thế cái cây.

Cách kết hợp này thể hiện một quan điểm ngày càng phổ biến trong chăm sóc sức khỏe tuổi trung niên: không nhất thiết phải chọn giữa cardio, sức mạnh hay các bài tập mềm dẻo. Mỗi hình thức có thể đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong việc duy trì thể lực. Với phụ nữ sau tuổi 30, mục tiêu vì thế có thể chuyển từ tập thật nhiều để đốt calo sang xây dựng một cơ thể có khả năng vận động tốt, đủ khỏe để nâng, kéo, leo cầu thang, giữ thăng bằng và duy trì sức bền trong cuộc sống hàng ngày.

Jennifer Lawrence trên thảm đỏ Lễ trao giải Quả Cầu Vàng hồi đầu năm. Ảnh: Cosmopolitan

Không chạy theo hình mẫu càng gầy càng đẹp

Jennifer Lawrence không theo đuổi chế độ ăn kiêng quá khắt khe để giữ dáng. Khi nói về quá trình chuẩn bị cho các vai diễn hành động, nữ diễn viên từng cho biết mục tiêu của cô là trông khỏe mạnh và mạnh mẽ thay vì phải thật gầy. Cô cũng cho rằng chế độ ăn cân bằng và tập luyện đều đặn phù hợp với mình hơn việc áp dụng một chế độ ăn hạn chế nghiêm ngặt.

Quan điểm này tương đồng với sự thay đổi trong cách nhìn về hình thể phụ nữ những năm gần đây: một cơ thể khỏe mạnh không nhất thiết phải là cơ thể có cân nặng thấp nhất. Với Jennifer Lawrence, sự thay đổi không nằm ở việc tập luyện nhiều hơn bằng mọi giá mà là lựa chọn hình thức vận động phù hợp hơn với giai đoạn sống. Sau những năm phải rèn thể lực khắc nghiệt để đóng phim hành động, nữ diễn viên đang hướng đến sự kết hợp giữa sức mạnh, sự linh hoạt và cảm giác khỏe khoắn.

Ở tuổi 36, Jennifer Lawrence hướng đến mục tiêu xây dựng cơ bắp, tăng sức mạnh và duy trì sự dẻo dai. Ảnh: Instagram jenlawrence.news

Jennifer Lawrence sinh năm 1990 tại Kentucky, Mỹ, là một trong những diễn viên nổi bật của Hollywood. Cô được biết đến rộng rãi qua vai Katniss Everdeen trong loạt phim The Hunger Games và Mystique trong X-Men. Năm 2013, Lawrence giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong Silver Linings Playbook khi mới 22 tuổi. Cô tiếp tục ghi dấu qua nhiều tác phẩm như American Hustle, Joy, Passengers và Mother!. Bên cạnh diễn xuất, Lawrence thường được truyền thông chú ý bởi phong cách thời trang, quan điểm thẳng thắn về đời sống và cách duy trì sức khỏe, vóc dáng sau tuổi 30.