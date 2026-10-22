Hình ảnh mới nhất của Mai Phương Thúy gây chú ý

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe trọn sắc vóc xinh đẹp và ngọt ngào của mình. Cô còn dí dỏm viết: "Vào bếp vẫn phải hóng hớt". Điều gây chú ý với khán giả chính ra là sắc vóc ngày càng xinh đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Đây không phải lần hiếm hoi khoe sắc vóc tuổi 38 của Mai Phương Thúy. Thời gian qua, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp của mình.

Nếu ở thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam cách đây 20 năm nhan sắc của Mai Phương Thúy có phần trong trẻo, non nớt thì ở hiện tại, cô lại tỏa sáng với vẻ ngoài trưởng thành, gợi cảm

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Mai Phương Thúy thường lựa chọn trang phục tôn dáng, từ những thiết kế ôm sát đến váy áo thanh lịch.

Người đẹp không ngại thử nghiệm phong cách gợi cảm, khoe lợi thế hình thể nhưng vẫn có những khoảnh khắc xuất hiện giản dị, gần gũi.

Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy mang vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, biết mình phù hợp với điều gì.

Cô không nhất thiết phải xuất hiện với những bộ cánh cầu kỳ hay hình ảnh lộng lẫy để gây chú ý. Đôi khi, chính sự thoải mái trong cách ăn mặc và thần thái tự tin lại tạo nên sức hút riêng.

Điểm đáng chú ý là Mai Phương Thúy không xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí. Bởi vậy, mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Những lời nhận xét về nhan sắc, vóc dáng và phong cách thời trang của nàng hậu thường trở thành chủ đề được bàn luận.