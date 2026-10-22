Thức uống giúp Tôn Lệ giữ da ít dấu hiệu tuổi tác

Trà dâu tằm hoa hồng

Tôn Lệ chia sẻ cô thường cho lượng vừa phải dâu tằm khô kết hợp hoa hồng, phục linh, bách hợp, táo đỏ vào một lít nước, đun trong khoảng 20 phút để nấu trà. Theo TVBS, thức uống này có lượng calo thấp và chứa nhiều dưỡng chất.

Trà dâu tằm hoa hồng cung cấp các hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, thức uống này góp phần hỗ trợ làn da khỏe mạnh, duy trì vẻ tươi sáng và hạn chế tác động của quá trình lão hóa.

Sắc vóc Tôn Lệ ở tuổi tứ tuần.

Kombucha

Gần đây, diễn viên còn yêu thích trà lên men kombucha và thường tự làm tại nhà. Cô sử dụng 20 g trà, 200 g đường phèn, 2 lít nước cùng men trà và dung dịch lên men. Sau khi ngâm trà khoảng 5-10 phút, cô thêm đường, chờ nguội hoàn toàn rồi cho vào bình thủy tinh đã được khử trùng cùng men và dung dịch lên men.

Hỗn hợp được đậy bằng vải thoáng khí và để nơi mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Mùa hè cần khoảng 4-7 ngày, mùa đông khoảng 7-10 ngày trước khi lọc và bảo quản lạnh.

Kombucha giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa từ trà, có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Thức uống lên men này cũng được cho là có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, từ đó gián tiếp hỗ trợ làn da khỏe mạnh, tươi sáng.

Tôn Lệ tự ủ trà kombucha tại nhà.

Bên cạnh các loại thức uống giàu chất chống oxy hóa, Tôn Lệ từng chia sẻ thực đơn của cô thường có nhiều các loại rau xanh, dầu olive, thịt nạc... cũng góp phần không nhỏ giúp duy trì làn da săn chắc, khỏe đẹp.

Diễn viên còn duy trì thói quen ngủ sớm, thường lên giường khoảng 21h30 và thức dậy lúc 5h30 để tập luyện. Cô tập yoga, pilates, kéo giãn cơ và thái cực quyền trong nhiều năm. Khi không đến lớp yoga, cô lựa chọn đi bộ để duy trì vận động.

Người đẹp 8X duy trì lối ăn uống lành mạnh, điều độ để giữ gìn sức khỏe lẫn sắc vóc.

Tôn Lệ sinh năm 1982 tại Thượng Hải, Trung Quốc, là một trong những diễn viên hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình như Chân Hoàn Truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... khẳng định vị thế nhờ khả năng nhập vai đa dạng.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Tôn Lệ còn được ngưỡng mộ bởi lối sống giản dị, kỷ luật và gia đình hạnh phúc bên diễn viên Đặng Siêu. Với phong cách sống lành mạnh, cô trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ châu Á.