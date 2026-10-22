Diễn viên Nhật 82 tuổi chỉ rửa mặt, gội đầu ba ngày một lần

Kaga Mariko trong phim điện ảnh 'Pale Flower' năm 1964. Ảnh: IMDb

Kaga Mariko là một trong những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Nhật Bản. Trong cuộc phỏng vấn với Mainichi Kirei cuối tháng 9, nữ diễn viên tiết lộ bên cạnh massage bằng dầu mỗi tuần một lần và tập pilates, bà chỉ dùng sữa rửa mặt, gội đầu ba ngày một lần.

Từ một sự cố trên phim trường thành thói quen làm đẹp

Kaga cho biết thói quen này bắt đầu từ những năm đầu sự nghiệp, khi bà còn hoạt động trong ngành giải trí từ thập niên 1950. Thời đó, nữ diễn viên từng bị đồng nghiệp hoặc nhân viên trường quay nhắc nhở vì mái tóc quá sạch và suôn. Nguyên nhân là tóc vừa gội có độ phồng và kết cấu khác với ngày quay trước, khiến việc duy trì sự liên tục của cảnh phim gặp khó khăn. Sau đó, Kaga cố gắng hạn chế gội đầu thường xuyên. Theo thời gian, việc này trở thành thói quen và bà nhận thấy tóc vẫn giữ được độ dày dù tuổi cao. "Tôi không biết việc không gội đầu thường xuyên có thực sự tốt hay không nhưng ở tuổi này tóc tôi vẫn khá dày", bà nói.

Tuy nhiên, Kaga không xem đây là một công thức chống lão hóa bắt buộc. Bà còn cho rằng yếu tố di truyền đóng vai trò lớn trong diện mạo của mình. Nữ diễn viên từng kể mẹ bà qua đời ở tuổi 90 nhưng vẫn có đường viền hàm và vùng cổ đẹp, vì vậy bà cho rằng mình được thừa hưởng đặc điểm này.

Vì sao Kaga không muốn rửa mặt quá nhiều?

Với làn da, Kaga theo đuổi triết lý càng đơn giản càng tốt. Bà cho biết chỉ sử dụng một số sản phẩm cơ bản như nước hoa hồng, kem chống nắng và kem dưỡng trước khi đi ngủ, đồng thời không thích dùng quá nhiều mỹ phẩm đắt tiền. Lý do được bà đưa ra là da có thể bị ảnh hưởng nếu được chăm sóc quá mức. Kaga cho rằng dùng sữa rửa mặt quá thường xuyên có thể lấy đi những thành phần cần thiết trên bề mặt da, nếu không trang điểm, chỉ cần làm sạch đơn giản bằng nước và khăn là đủ. Quan điểm này có một phần cơ sở về mặt da liễu, đặc biệt ở người lớn tuổi. Theo nghiên cứu của nhóm bác sĩ thuộc Khoa Da liễu, Đại học Y Tokyo, việc tắm và làm sạch quá mức ở người cao tuổi có thể làm da khô hơn. Nghiên cứu trên người cao tuổi cũng cho thấy tần suất làm sạch và tình trạng da có mối liên hệ nhất định.

Thói quen làm đẹp đặc biệt giúp bà Kaga Mariko duy trì mái tóc dày dặn, suôn mượt dù đã bước qua tuổi 82. Ảnh: Note

Chuyên gia Nhật: tuổi càng cao, càng cần tránh làm sạch quá mức

Bác sĩ, giáo sư da liễu Hiromi Kanto của Đại học Toho, một chuyên gia Nhật Bản về chăm sóc da, cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tránh làm sạch quá mức. Trong một chuyên khảo đăng trên Tạp chí Da liễu Nhật Bản, bà cho rằng việc làm sạch cần được điều chỉnh tùy khả năng và tình trạng của từng làn da; các sản phẩm làm sạch hoặc cách sử dụng không phù hợp có thể gây kích ứng và khiến một số vấn đề da kéo dài. Trong một bài tư vấn khác, Kanto cũng khuyến cáo người có làn da dễ kích ứng nên hạn chế rửa quá nhiều và không chà xát mạnh, bởi da có khả năng tự duy trì một phần cân bằng bề mặt.

Đây là điểm có thể lý giải phần nào thói quen của Kaga Mariko. Khi tuổi tác tăng, lượng dầu tự nhiên trên da thường giảm, trong khi hàng rào bảo vệ da cũng dễ suy yếu. Việc liên tục dùng chất tẩy rửa mạnh, nước nóng hoặc chà xát có thể làm mất thêm lipid trên bề mặt, từ đó khiến da khô, căng và nhạy cảm hơn. Một nghiên cứu tại Nhật trên phụ nữ từ 65 tuổi trở lên cũng ghi nhận tình trạng da khô phổ biến ở người cao tuổi và cho thấy nhóm có thói quen chà xát mạnh khi làm sạch có tỷ lệ da khô cao hơn nhóm còn lại.

Đối với tóc, câu chuyện có phần khác. Da đầu có nhiều tuyến bã nhờn, vì vậy không thể mặc định rằng càng ít gội càng tốt. Bác sĩ Satoko Hamanaka, chuyên gia về tóc và Tổng giám đốc một hệ thống phòng khám điều trị rụng tóc dành cho phụ nữ tại Nhật, cho biết tần suất gội cần căn cứ vào lượng dầu, tình trạng da đầu và tuổi tác. Theo bà, người lớn tuổi có thể điều chỉnh tần suất xuống hai đến ba ngày một lần nếu da đầu và tóc phù hợp, bởi lượng bã nhờn có xu hướng giảm theo tuổi. Ngược lại, người có da đầu nhiều dầu, đổ mồ hôi nhiều hoặc sử dụng nhiều sản phẩm tạo kiểu có thể cần làm sạch thường xuyên hơn.

Ở tuổi 82, bí quyết của Kaga Mariko vì thế không nằm đơn thuần ở việc ba ngày mới rửa mặt, gội đầu mà là triết lý không chăm sóc quá mức. Với làn da và mái tóc đã thay đổi theo tuổi tác, đôi khi điều quan trọng không phải bổ sung thêm thật nhiều sản phẩm mà là nhận biết thứ gì thực sự cần thiết và tránh những tác động có thể làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Kaga Mariko sinh năm 1943 tại Tokyo, Nhật Bản, là diễn viên kỳ cựu với hơn sáu thập niên hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Với khán giả Việt Nam, bà được biết đến qua vai Kaede Domyoji, mẹ của nam chính Domyoji Tsukasa trong loạt phim truyền hình Nhật Bản Hana Yori Dango (Con nhà giàu). Kaga cũng tham gia bộ phim kinh điển Love Letter (1995) và nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh khác. Ở tuổi 82, bà vẫn hoạt động nghệ thuật và thường chia sẻ quan điểm về làm đẹp, chăm sóc bản thân và duy trì lối sống tích cực khi tuổi tác tăng.