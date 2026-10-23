Cách Lâm Chí Linh chăm da đầu, giữ diện mạo trẻ hơn tuổi

Lâm Chí Linh tại sự kiện hôm 29/9. Ảnh: Facebook Chiling Lin

Hôm 29/9, Lâm Chí Linh xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu chăm sóc tóc ở Đài Bắc. Mái tóc dài được tạo kiểu đơn giản, mềm mại trở thành một trong những điểm thu hút sự chú ý. Tại đây, cô tiết lộ nhiều hơn về cách chăm sóc mái tóc đã gắn liền với hình ảnh trong nhiều năm. Sau khi làm mẹ, Lâm Chí Linh từng có một khoảng thời gian cảm thấy bối rối, thậm chí có lúc vô tình quên chăm sóc chính mình. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cô dần tìm lại những khoảng thời gian riêng, trong đó chăm sóc tóc và da đầu trở thành một phần trong thói quen làm đẹp.

Không chỉ dưỡng tóc, Lâm Chí Linh chăm sóc từ da đầu

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong quan niệm làm đẹp của Lâm Chí Linh là cô không còn chỉ quan tâm đến độ mềm mượt của sợi tóc. Lâm Chí Linh từng chia sẻ quan điểm rằng vẻ trẻ trung không chỉ nằm ở khuôn mặt mà cần được nhìn từ tổng thể, trong đó da đầu, chân tóc và mái tóc đều góp phần tạo nên diện mạo khỏe khoắn.

Nếu phụ nữ thường dành nhiều thời gian lựa chọn serum, kem dưỡng hay mặt nạ cho khuôn mặt, da đầu lại dễ bị bỏ quên. Trong khi đó, da đầu cũng chịu tác động từ tuổi tác, nhiệt độ, hóa chất tạo kiểu, mồ hôi và thói quen sinh hoạt. Lâm Chí Linh cho rằng trước khi chăm sóc, nên hiểu tình trạng da đầu. Với mái tóc dài, điều này càng quan trọng bởi một mái tóc đẹp không chỉ cần phần thân và ngọn bóng mượt mà còn cần nền da đầu khỏe và chân tóc được chăm sóc đúng cách.

Nữ diễn viên duy trì sắc vóc, diện mạo trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Ảnh: Facebook Chiling Lin

Hạn chế tác động mạnh lên mái tóc

Ngoài việc chăm sóc da đầu, những thói quen trong quá trình tạo kiểu cũng góp phần giúp Lâm Chí Linh duy trì mái tóc dài. Cô thường hạn chế những thao tác có thể gây kéo hoặc tổn thương tóc. Khi thực hiện những kiểu tóc cần đánh rối hoặc tạo độ phồng, cô từng đề nghị chuyên viên giảm bớt thao tác này nếu có thể.

Tóc càng dài càng dễ tích lũy tổn thương. Việc giảm những tác động cơ học không cần thiết có thể giúp hạn chế tình trạng tóc xơ rối, gãy hoặc chẻ ngọn. Sau khi gội, thay vì chà xát mạnh bằng khăn, có thể dùng khăn mềm nhẹ nhàng ép nước. Khi tóc còn ướt, cũng nên hạn chế kéo mạnh bằng lược bởi đây là thời điểm sợi tóc dễ bị tổn thương hơn.

Không chạy theo một sản phẩm đắt tiền

Một quan điểm khác trong cách chăm sóc tóc của Lâm Chí Linh là không nhất thiết phải lựa chọn sản phẩm đắt nhất mà quan trọng là sản phẩm phù hợp với tình trạng tóc và da đầu. Khi nội tiết, môi trường sống và thói quen tạo kiểu thay đổi, tình trạng tóc có thể thay đổi theo. Có người gặp tình trạng da đầu nhanh đổ dầu nhưng phần ngọn khô; người khác lại có da đầu khô, tóc dễ gãy. Vì vậy, thay vì sử dụng cùng một sản phẩm cho toàn bộ mái tóc, có thể tách nhu cầu chăm sóc: dầu gội tập trung làm sạch da đầu, dầu xả hoặc sản phẩm dưỡng tập trung nhiều hơn ở thân và ngọn tóc. Điều quan trọng là quan sát phản ứng của tóc và da đầu để điều chỉnh.

Chăm sóc tóc cũng là một hình thức chống lão hóa

Ở phụ nữ ngoài 40, dấu hiệu tuổi tác không chỉ thể hiện qua nếp nhăn hay sắc tố da. Mái tóc cũng có thể thay đổi: sợi tóc trở nên khô hơn, dễ gãy, độ bóng giảm hoặc tóc có vẻ mỏng hơn. Vì thế, chăm sóc tóc và da đầu có thể được xem như một phần của diện mạo tổng thể thay vì một bước làm đẹp riêng biệt. Lâm Chí Linh đặc biệt chú ý đến điều này. Cô cho biết mình thích việc theo dõi tình trạng tóc bằng hình ảnh để có thể quan sát sự thay đổi theo thời gian. Giống như skincare, chăm sóc tóc nên được duy trì đều đặn và điều chỉnh theo tình trạng thực tế.

Đẹp không chỉ là giữ vẻ ngoài

Điều thú vị trong câu chuyện làm đẹp của Lâm Chí Linh là cô không xem chăm sóc tóc đơn thuần như một nhiệm vụ để duy trì ngoại hình. Cô nói về cảm giác thư giãn khi có một khoảng không gian riêng để chăm sóc da đầu, nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng. Sau những chuyến công tác, một buổi chăm sóc tóc trở thành khoảng thời gian để cô sạc lại tinh thần trước khi trở lại công việc.

Ở tuổi 20, làm đẹp có thể là để trở nên hấp dẫn hơn. Ở tuổi 30, đó có thể là cách duy trì vẻ ngoài giữa công việc và gia đình. Nhưng sau tuổi 40, chăm sóc bản thân đôi khi còn mang một ý nghĩa khác: giữ cho mình cảm giác khỏe khoắn, chỉn chu và tràn đầy năng lượng. Với Lâm Chí Linh, hành trình ấy bắt đầu từ một nơi rất dễ bị bỏ quên: da đầu. Ở tuổi 51, Lâm Chí Linh cho thấy đôi khi muốn giữ vẻ trẻ trung, phụ nữ không cần làm nhiều hơn mà cần bắt đầu chăm sóc đúng nơi hơn.

Lâm Chí Linh được xem là biểu tượng sắc đẹp của Đài Loan, nổi tiếng với vẻ ngoài thanh lịch, vóc dáng cao ráo và thần thái trẻ trung qua nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Ảnh: HK01

Lâm Chí Linh, sinh năm 1974, là người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình nổi tiếng Đài Loan. Sở hữu chiều cao 1,74 m cùng vẻ đẹp thanh lịch, cô được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của showbiz Đài Loan. Lâm Chí Linh kết hôn với nam diễn viên Nhật Bản AKIRA năm 2019 và đón con trai đầu lòng năm 2022. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn duy trì sức hút nhờ phong cách nữ tính, hình thể cân đối và diện mạo trẻ trung.