Sau Tóc Tiên, đến lượt Hoàng Thùy Linh điểm danh loạt xu hướng Gen Z “rất iu”

Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực ca hát. Sao nữ sinh năm 1988 từng được đánh giá cao với diện mạo sắc sảo, theo đuổi thời trang trình diễn mang đậm tinh thần dân gian đương đại.

Cuối năm 2025, Hoàng Thùy Linh vướng tin đồn "về chung nhà" với rapper Đen Vâu, dần trở nên kín tiếng trên mạng xã hội. Cho tới Hè này, người đẹp V-Pop trở lại cùng nhiều tạo hình thời trang ấn tượng. Chủ nhân bản hit See Tình được nhận định có bước chuyển đáng chú ý trong phong cách. Hoàng Thùy Linh "hồi Xuân" qua những bản phối dạo phố bay bổng, gam màu tươi sáng, bắt mắt.

Nữ ca sĩ bắt nhịp nhanh với loạt micro-trends đang phủ sóng trên mạng xã hội. Váy lụa đắp ren lấy cảm hứng từ nội y thập niên 1990 được cô phối cùng cardigan ngắn để tăng tính ứng dụng. Họa tiết chấm bi, một trong những điểm nhấn của trào lưu ladylike, hoài cổ xuất hiện trên chân váy, kết hợp áo lệch vai giúp sao nữ 8X trông thời thượng.

Điểm mới trong tủ đồ dạo phố của Hoàng Thùy Linh còn đến từ lối chơi màu thú vị. Các bản phối mang lại hiệu ứng trẻ trung, "hồi Xuân" nhờ kết hợp các gam màu pastel như hồng phấn, xanh Tiffany, trắng kem - nâu hay đỏ đô - vàng - xám một cách "điệu nghệ".

Nhóm phụ kiện đang viral như dép xỏ ngón gót thấp (kitten heel), vòng nhựa acrylic to bản hay kính gọng nhỏ kiểu Bayonetta cũng được lồng ghép khéo léo trong diện mạo đời thường của mỹ nhân V-Biz. Túi xách hàng hiệu được dùng làm điểm nhấn cho tạo hình, hạn chế phủ logo gây ngợp.

Các tín đồ thời trang cũng dành nhiều lời khen ngợi nữ ca sĩ cùng đội ngũ stylist ở cách phối kết hợp trào lưu. Dù liên tục cập nhật những món đồ hot trend, nhưng diện mạo không bị "sao chép máy móc", "trend hóa" mà giữ được dấu ấn thanh lịch riêng cũng như phù hợp với vóc dáng của Hoàng Thuỳ Linh.

Bên cạnh đó, việc thay đổi cách trang điểm, làm tóc cũng góp phần tạo nên màn "hồi Xuân" thành công cho nữ ca sĩ. Hoàng Thuỳ Linh đổi sang tóc layer có các lớp tỉa xếp tầng nhẹ, búi lơi, buông xõa tự nhiên. Kiểu trang điểm chuyển sang hướng mộc mạc hơn, tập trung vào lớp nền, đôi môi căng bóng, má hồng tán cao.

Đứng sau sự chuyển mình tinh tế về phong cách của Hoàng Thùy Linh vẫn là Hoàng Ku - stylist thân thiết của cô. Bộ đôi từng hợp tác thành công rực rỡ trong album HOÀNG.