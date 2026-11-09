Ảnh giờ mới công bố của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang
Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang từng ngại đứng trước ống kính, hồi hộp khi là cô gái được cuối cùng được gọi tên vào chung kết.
Tối 7/11, tại Quảng trường Danh vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô nhận vương miện từ Hoa hậu Hà Trúc Linh.
Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô ấp ủ ước mơ làm hoa hậu từ nhỏ và dành thời gian chuẩn bị kỹ năng trước khi ghi danh. Từ vòng sơ khảo, cô đặt mục tiêu vào Top 3, đồng thời muốn học hỏi từ những người cùng thi.
Yến Trang cùng thí sinh khám phá Cát Bà trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Chuyến đi giúp cô tìm hiểu thêm cảnh quan, đời sống và du lịch biển đảo Hải Phòng.
Tại chung khảo, Yến Trang là thí sinh cuối cùng được gọi tên vào Top 25. “Tôi hạnh phúc vỡ òa khi tên mình được xướng lên”, cô kể.
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung...
Nguồn: https://tienphong.vn/anh-gio-moi-cong-bo-cua-hoa-hau-nguyen-yen-trang-post1...Nguồn: https://tienphong.vn/anh-gio-moi-cong-bo-cua-hoa-hau-nguyen-yen-trang-post1892606.tpo-09/11/2026 01:53 AM (GMT+7)