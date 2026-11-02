Anok Yai, cô gái vô danh thành 'ngọc trai đen' làng mốt

Trên sàn diễn Victoria’s Secret 2026 ở Los Angeles tối 18/10, Anok Yai là một trong những người mẫu được quan tâm nhiều nhất. Cô trình diễn hai bộ cánh, gồm bodysuit hoa hồng khổng lồ và nội y trắng. Nhiều khán giả trên mạng xã hội nhận xét Yai có "vẻ đẹp siêu thực cùng đôi chân thẳng tắp tuyệt đẹp". Họ còn khen cô có màn trở lại sàn diễn ngoạn mục sau sự cố sức khỏe.

Theo WWD, để có được màn trình diễn thành công, cô tập từ một giờ mỗi ngày, rồi tăng lên hai đến ba giờ ở tuần cuối, trong khi đang hồi phục chấn thương sụn chêm. Mười tháng trước, cô trải qua ca phẫu thuật để xử lý một dị tật bẩm sinh làm tổn thương phổi. Theo Pagesix, cô phải nhập viện lại vì nhiễm trùng huyết sau ca mổ. Quá trình hồi phục kéo dài đến mức cô phải học lại cách đi đứng bình thường.

* Anok Yai thể hiện bộ trang phục hình bông hoa

Trước khi trở thành "ngọc trai đen" của làng mốt thế giới và tỏa sáng ở Victoria’s Secret, Anok Yai chỉ là một cô gái vô danh ở Mỹ. Anok Yai sinh năm 1997 tại Cairo, Ai Cập trong gia đình gốc Nam Sudan. Vì bạo lực, gia đình Yai xin tị nạn sang Mỹ và định cư tại Manchester, bang New Hampshire. Anok từng làm ở cửa hàng bách hóa, dọn vệ sinh vào cuối tuần để trang trải việc học.

Bước ngoặt cuộc đời cô đến vào tháng 10/2017. Tại sự kiện Homecoming của Đại học Howard, nhiếp ảnh gia Steve Hall bấm máy chụp cô giữa đám đông. Theo Vanity Fair, bức ảnh thu hút hơn 20.000 lượt thích trên Instagram và khiến nhiều công ty người mẫu tìm đến cô. Khi đó, Anok Yai đang học hóa sinh tại Đại học Plymouth State với kế hoạch trở thành bác sĩ.

Sau bức ảnh gây sốt, Yai được công ty người mẫu IMG Models liên hệ. Cuối cùng, cô chọn ký hợp đồng với Next Model Management. Bốn tháng sau đó, cô mở màn show Prada và trở thành người mẫu da màu thứ hai làm được điều này sau Naomi Campbell năm 1997. Từ đó, Yai liên tục xuất hiện trong danh sách diễn của Prada, Versace, Saint Laurent, Mugler, Louis Vuitton, Fendi, Burberry, Chanel, Schiaparelli, Tom Ford, Ferragamo và Balenciaga.

Bức ảnh năm 2017 khiến cô sinh viên Anok Yai đổi đời. Ảnh: Instagram Anok Yai

Vogue mô tả thế mạnh của Anok Yai là gương mặt sắc nét, làn da nâu đậm và thần thái lạnh nhưng giàu cảm xúc. Cô có khả năng trình diễn, ứng biến phù hợp ở ba môi trường đòi hỏi cách thể hiện khác nhau, gồm sàn catwalk, video quảng cáo làm đẹp và thảm đỏ.

Năm 2024, Yai trở thành gương mặt đại diện nước hoa Mugler Alien Hypersense, đồng thời gây chú ý tại Met Gala với tạo hình gắn 98.000 viên pha lê Swarovski. Nhờ khả năng trình diễn truyền cảm hứng, cô giành giải Người mẫu của năm tại Fashion Awards 2025. Năm nay, Yai có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của TIME.

Theo Elle, Anok Yai có cuộc sống kín tiếng. Trên tạp chí, cô mô tả bản thân là người trầm lặng và bình tĩnh, coi trọng những khoảnh khắc riêng tư và thường xuyên chép nhật ký để ghi lại cảm xúc. Theo Vanity Fair, ngoài catwalk, cô học diễn xuất trong vài năm. Trong thời gian đại dịch, cô bắt đầu theo học một chuyên gia từng huấn luyện diễn viên và dàn dựng cảnh chiến đấu cho phim ảnh.

Anok Yai trong chiến dịch quảng bá của Mugler. Ảnh: Mugler

Vogue mô tả sở thích của cô phong phú. Người đẹp say mê vẽ tranh, chủ yếu vẽ sơn dầu trên canvas. Tranh của cô bắt đầu từ phác thảo, rồi phát triển thành những bức về thế giới quanh cô và bạn bè. Yai giữ tác phẩm cho riêng mình và từng cân nhắc việc tổ chức triển lãm. Những lúc rảnh rỗi, cô đọc sách, thiền.

Để duy trì sắc vóc, Anok Yai ưu tiên tập tạ mỗi ngày thay vì cardio. Các bài tập giúp cô xây dựng cơ bắp, sức mạnh và vóc dáng săn chắc. Ngoài tạ, cô kết hợp đạp xe, pilates và tham gia các khóa đào tạo thể lực ngắn ngày của quân đội. Khoảng một tháng trước các tuần lễ thời trang, Yai tăng cường độ tập luyện và theo đuổi chế độ ăn tập trung vào protein và thực phẩm sạch như cá mòi, rau hấp, gà nướng.

Theo Fashionista, Anok Yai coi nghỉ ngơi, chăm sóc da và tinh thần là một phần của việc giữ dáng. Cô dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết thường xuyên, xông hơi, uống đủ nước, bôi kem chống nắng hàng ngày. Sau ca phẫu thuật năm 2025, cô cho biết học được cách tôn trọng cơ thể hơn. Người đẹp dành thời gian nghỉ ngơi, chọn lọc công việc thay vì làm liên tục như trước.