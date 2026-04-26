Mỹ nhân duy nhất là Hoa hậu TP.HCM, từng là nữ hoàng ảnh lịch một thời

Hoa hậu đình đám trong showbiz Việt một thời

Lý Thu Thảo sinh năm 1970, đăng quang Hoa hậu TP.HCM năm 1989, đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất cuộc thi được tổ chức. Sở hữu vóc dáng cao ráo cùng vẻ đẹp hiện đại với đôi môi đầy đặn và đôi mắt to tròn, cô được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của thành phố thời bấy giờ.

Ở thời điểm đăng quang, Lý Thu Thảo từng chia sẻ chỉ đăng ký dự thi cho vui, nhưng may mắn chiến thắng. Danh hiệu hoa hậu là bước ngoặc đưa cuộc đời cô gái sống ở con hẻm nhỏ tại Q.3 bước sang trang mới. Hoa hậu Lý Thu Thảo từng kể sau đêm đăng quang, cha chị nói hãy cứ vui cho trọn đêm rồi từ mai hoa hậu sẽ thành "hoa khổ".

Ở những năm thuộc thập niên 90, Lý Thu Thảo trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ ảnh lịch và thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang. Tên tuổi của cô nổi tiếng không kém các minh tinh điện ảnh, khi tham gia nhiều bộ phim như Sau những giấc mơ hồng, Ngọc trong đá, Cổ tích 17…

Hoa hậu Lý Thu Thảo ở thời điểm đăng quang. (Ảnh: TLP)

Trong một cuộc bình chọn do một tạp chí tổ chức vào thập niên 1990, Lý Thu Thảo cùng Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh và Hoa hậu Áo dài 1989 Kiều Khanh được xướng tên trong top 5 mỹ nhân được độc giả yêu thích nhất.

Được đánh giá là một Hoa hậu hiền lành, thân thiện nhưng Lý Thu Thảo cũng từng gặp những tin đồn như bị nhiễm HIV, bị kẻ xấu chụp ảnh khỏa thân rồi tống tiền.

Hình ảnh trên lịch được coi là biểu tượng của hoa hậu Lý Thu Thảo. (Ảnh: TLP)

Năm 1999, Lý Thu Thảo rời xa làng giải trí, kết hôn và sang Canada sinh sống. Kể từ đó, cô gần như vắng bóng trước công chúng, được nhiều người gọi với biệt danh “hoa hậu bí ẩn”.

Đến năm 2008, cô bất ngờ xuất hiện tại đám cưới của ca sĩ Hồ Lệ Thu và sau đó tham gia một vai nhỏ trong phim Tây Sơn Hào Kiệt (2010). Năm 2014, Lý Thu Thảo tiếp tục xuất hiện trước công chúng khi đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi Người đẹp TP.HCM qua ảnh.

Hoa hậu Lý Thu Thảo về dự lễ kỷ niệm 150 ngày thành lập trường Lê Quý Đôn, TP HCM. (Ảnh: MX)

Những năm gần đây, chị thỉnh thoảng về Việt Nam thăm gia đình, người thân nhưng từ chối hầu hết lời mời xuất hiện trước truyền thông.

Ở tuổi 56, Lý Thu Thảo duy trì lối sống lành mạnh với các hoạt động như tập thể dục nhịp điệu, đạp xe để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Hiện chị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sắc đẹp.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, người đẹp bày tỏ sự hài lòng với tổ ấm riêng: gia đình êm ấm, hạnh phúc.