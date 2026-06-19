Hoa hậu Bảo Ngọc có tin vui ở tuổi 25

Theo Bảo Ngọc, sau nhiều tháng chuẩn bị và chờ đợi, cô đã chính thức nhận được thư mời theo học chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy (thạc sĩ Quản lý công về Khoa học Môi trường và Chính sách - PV) tại trường Quan hệ Quốc tế và Công cộng, trực thuộc Đại học Columbia - đại học tốp đầu tại Mỹ. Trường được thành lập năm 1946, Columbia - SIPA thường xuyên nằm trong nhóm các trường hàng đầu thế giới về chính sách công, quản trị công và quan hệ quốc tế.

Theo thư báo trúng tuyển chính thức từ Columbia - SIPA do Bảo Ngọc đăng tải, cô sẽ bắt đầu học thạc sĩ từ kỳ học mùa hè năm sau (5/2027) và duy trì học tập toàn thời gian trong suốt khóa học. Nhà trường cũng cho biết năm nay, số lượng hồ sơ ứng tuyển có chất lượng đặc biệt xuất sắc, vì vậy, việc được nhận vào trường là một thành tích đáng tự hào.

Bảo Ngọc chia sẻ về dấu mốc bắt đầu tuổi 25: Chuẩn bị theo học chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy tại trường đại học tốp đầu tại Mỹ.

Không chỉ trúng tuyển, theo thư báo, Bảo Ngọc còn được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow, một chương trình học bổng dành cho những ứng viên có thành tích nổi bật. Khoản hỗ trợ tài chính sẽ được khấu trừ trực tiếp vào học phí và giải ngân theo ba đợt trong suốt năm học. Điều kiện là nàng hậu phải duy trì kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu theo quy định của nhà trường.

"Có lẽ điều khiến tôi vui nhất không nằm ở một lá thư hay một cột mốc mới, mà là cảm giác những điều mình đã bền bỉ theo đuổi trong nhiều năm qua đang dần có lời hồi đáp", nàng hậu xúc động chia sẻ.

Cô cho biết, việc theo học lĩnh vực Chính sách công về Môi trường cũng là một bước đi nối dài những dự án mà cô đã và đang theo đuổi, đặc biệt là các sáng kiến dành cho thanh niên và phát triển bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bảo Ngọc hy vọng những kiến thức, trải nghiệm và góc nhìn toàn cầu từ chương trình sẽ giúp mình đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng trong tương lai.

"Nhìn lại tuổi 24, tôi biết ơn những cơ hội được học hỏi, được làm việc, được gặp gỡ những con người tuyệt vời và được theo đuổi những giá trị mà mình tin tưởng. Mỗi trải nghiệm đều góp một phần nhỏ để đưa tôi đến ngày hôm nay.

Bước sang tuổi mới với thật nhiều sự biết ơn, và cũng thật nhiều háo hức cho hành trình phía trước. Cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng tôi. Chào tuổi 25!", Bảo Ngọc chia sẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001) - Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa 2022).

Cô được biết đến là nàng hậu tri thức, tài năng và bản lĩnh khi liên tục tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn đảm bảo việc học tập và nghiên cứu. Bảo Ngọc từng gây ấn tượng khi nhận được học bổng 10.000 AUD của Đại học New South Wales (Australia), học bổng SEED do chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, học bổng từ Đại học Quốc gia Singapore...

Bảo Ngọc là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về biến đổi khí hậu. Cô cũng là đại sứ toàn cầu của Ngày Trái Đất tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải.

Cô cũng là người sáng lập dự án Gen Zero - tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy thanh niên hành động vì 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Cô cũng là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).

Tháng 11/2025, Bảo Ngọc đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo liên kết giữa Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học West of England (Anh).

Đại học Quốc tế cho biết cô tốt nghiệp loại giỏi. Dù không thuộc nhóm top 10% sinh viên tốt nghiệp, thành tích của Bảo Ngọc được đánh giá cao khi cô đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án, hoạt động cộng đồng và quốc tế.